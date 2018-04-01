法比歐一日店長親密接觸 女粉絲發誓不洗手

2018年04月01日 20:32 時報周刊 林彥君

法比歐和現場粉絲親密接觸，在手背上塗抹乳液。（石智中攝）

法國型男法比歐1日擔任髮膚保養品牌「森歐黎漾」一日店長，法比歐崇尚自然，他認為「很多女生會擦香水，加上髮香跟身體乳的味道，綜合起來複雜的氣味，聞起來很不舒服。」他認為品牌概念和他的生活理念很相似，森歐黎漾洗髮精不添加矽靈，全系列產品蘊含天然植物萃取，讓頭髮恢復強韌，肌膚保持健康。

他以模特兒之姿出道，除了自己很重視保養品的香氛，也透露身邊的女性散發出淡淡的味道，會讓他有好感，他推薦森歐黎漾水漾薔薇系列產品的清香，「喜歡女生朋友從頭髮到身體乳液只有一種的香味。」

法比歐很久沒和粉絲近距離接觸很期待，他在女粉絲的手背上塗抹玻尿酸美白身體乳，讓女粉絲害羞的摀住臉頰說「這個月都不要洗手了」，法比歐還調皮地問女性粉絲「有男朋友嗎？」粉絲敢緊搖頭否認。

為了參加見面會一睹男神風采，有女粉絲買了一袋產品支持，該名粉絲一看到法比歐紅了眼框說不出話，法比歐馬上發揮暖男功力「愛的抱抱」，現場還有男性粉絲買一萬元產品送女朋友，法比歐不但和他拍拍立得還親筆簽名，讓該名男粉絲開心地說：「女朋友很喜歡法比歐，買這一袋回去好好疼愛女友。」

法比歐發揮型男魅力，讓專櫃擠滿熱情粉絲，讓他瞬間變成現場女性的一日男友，法比歐也大方公開擇友條件，透露第一眼看到女生會先注意笑容，「女生有自信的笑容，喜歡戶外運動，思想獨立最能吸引我。」對於異國戀情，他會想先瞭解對方的文化「給她安全感最重要」，目前對戀情隨緣「會在一起就是會在一起。」

森歐黎漾為現代繁忙的消費者，量身打造專屬於不同膚質與髮質的專屬保養品。品牌副董李伊俐表示，森歐黎漾有四個系列，針對東方人的膚質及髮質設計不同產品，「水漾薔薇系列」適合一般跟乾性髮質，「淨平衡系列」適合偏油髮質，「頂級頭皮養護系列」針對染、燙髮清潔及護髮，「潔對溫和系列」則針對敏感性肌膚使用。

(時報周刊)