避免引起爭議 中選會建議《公投法》修法定義法律概念

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《公投法》去年底三讀，自從下修公投提案門檻後，有諸多政治、公民團體及個人提案，年初公告實施後，至今已有14個公投提案。中選會主委陳英鈐明天將赴立法院內政委員會專案報告，討論新法實施後，是否要檢討公投制度運作。不過中選會的報告指出，現行法規中有諸多不確定的法律判斷裁量，建議修法訂定，避免因意見不同導致爭議。

中選會報告案指出，雖然修正的《公投法》解決長久以來結構紊亂問題，但實際審核時，仍會面臨到諸如「涉及原住民族權利」、「創制」、「複決」、「重大政策」、「依憲法規定」等不確定的法律判斷及裁量，很容易因意見不同導致爭議，有待實務運作累積案例建立審查標準。中選會報告也建議，如果可將不確定的法律爭議，做立法性定義，或許可消弭爭議。

中選會也指出，依據現行《公投法》，中選會有責對公投案「定性」、「分類」，區分其是否為《憲法》架構下的公投，並檢查是否合憲。不過基於尊重人民主權與提案者意志，目前公投案皆採合憲解釋為原則，

中選會統計，目前新法實施以後，共受理了14案公民投票，其中5案為法律複決、7案為法律原則創制，另有2案為重大政策創制。

此外，報告案中指出，由於《公投法》規定中選會應建置墊子系統，供領銜人徵求及連署，但因中選會未編列系統建置經費，已於2月向行政院申請動支第二預備金，約有250萬元，預計於明年3月1日上線使用。

(中時)

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