影》把握時間！全台首見碧潭水舞秀至4月30日

2018年04月01日 21:07 中時 葉書宏

新北市碧潭水舞即日起至4月30日止，每天下午6時至8時30分，每逢整點、半點都可欣賞。（葉書宏攝）

新北市碧潭水舞即日起至4月30日止，每天下午6時至8時30分，每逢整點、半點都可欣賞。（葉書宏攝）

新北市碧潭水舞即日起至4月30日止，每天下午6時至8時30分，每逢整點、半點都可欣賞。（葉書宏攝）

新北市碧潭水舞即日起至4月30日止，每天下午6時至8時30分，每逢整點、半點都可欣賞。（葉書宏攝）

把握時間！全台首見碧潭水舞秀至4月30日

碧潭風景區依山傍水是新北市內知名觀光景點，市府去年舉辦碧潭水舞秀獲得好評，今年再度舉辦，首次引進全台首見、國際級水舞新科技，市長朱立倫今（9日）晚間出席啟用儀式，民眾4月30日前到碧潭都可欣賞精彩的水舞光影秀。

據了解，碧潭水舞是艱難的創舉，因為它的場地不是封閉式的水池，而是在開放的新店溪水域，包括燈光、噴頭及浮台的固定都需要更高的技術；新北市政府今年更首度引進全台首見、最新的國際級水舞科技。

碧潭水舞即日起至4月30日，每天晚間6時至8時30分，逢整點、半點都可欣賞，值得一提，高壓噴氣泉水柱可噴達近30公尺高度，水舞創作總監謝明勳結合國內、外多首傳奇經典名曲，編織成6種不同風格的節目，1日登場為「迪斯可風」的新組曲。

(中時)