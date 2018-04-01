2018年04月01日 21:09 中時 李義

日本國際交換學生探訪一日農夫，體驗控土樂趣。（農業局提供）

日本國際交換學生探訪一日農夫，體驗控土樂趣。（農業局提供）

愈來愈多日籍遊客選擇到台灣鄉村遊玩，日本鹿耳島、東京、大阪等學校來台交換的日籍學生，專程到高雄美濃獅山社區作客，體會台灣傳統農業社會的控土窯和客家美食。

一日農夫土窯季開跑後，美濃獅山社區裡，暫時閒置的農地，已接待過許多民眾及企業團體，挽起袖子，揮汗下田，大玩充滿童趣及農村回憶的控土窯。

在桂田愛老師的帶領下，這些來自日本各地，有鹿兒島純心女子大學、東京百合女子大學、關西大學、大阪大學的年輕學子，是台灣靜宜大學的國際交換生，因為久聞高雄一日農夫的精彩行程，甚至有些同學的朋友，之前已經玩過高雄農村自由行的體驗，都是讚不絕口的大力推薦。

控土窯的樂趣令學生直說好好玩，日本沒有這樣以土窯的方式來烤蕃薯，非常新奇好玩，還覺得是環保的作法。

除控土窯外，社區也安排美濃最佳觀景高台「獅形頂」、農村招牌甜品綠豆湯、在地客家風味餐及深受日本人喜愛的澄密香採果樂，最後，則到竹子門百年川流式水利電廠，聽聽這座日治時期興建，且仍在運轉的古蹟，如何影響美濃人的故事。

高雄市農業局副局長王正一表示，高雄一日農夫開辦最主要的核心理念就是透過農村體驗方式來增加農民收入，自102年開辦後，至106年底就有69000人次遊客參與，成長幅度高達11倍，已創造1.6億產值。

近3年來高雄市農業局增加國際行銷的力度，於104年赴日參加東京國際旅展，拜訪當地旅行業者推廣，日本遊客前來高雄參與農村體驗人數，104年700人次，到106年已經達到2000人次，成長幅度有百分之185％。

「一日農夫」不僅吸引國人，造訪高雄農村的遊客國籍更是多元化，除了鄰近的日、韓、東南亞、港澳大陸之外、歐美遊客也不遠千里而來。

王正一表示，各國遊客對農村旅遊喜好略有不同，社區必須投其所好，設計不同活動內容。例如美國、加拿大的青年背包客，偏愛親自動手的農事體驗，最好安排他們到農地操作耕耘機、手拿鐮刀割草、培土施肥。

新加坡、馬來西亞常見公司員工、家族旅遊，偏好採果，尤其愛採蓮霧、蜜棗、火龍果；越南則以短期交換學生為主，鍾愛高雄廟宇文化，帶他們去參拜旗山天后宮、內門紫竹寺準沒錯。

(中時)