馬克宏的挑戰！法航帶頭復活節大罷工、最長3個月

2018年04月01日 20:43 中時電子報 何宜玲

法國航空(Air France)上月22日發動集體罷工，多列航班都遭到取消。(圖/美聯社)

本周末恰逢西方國家的復活節假期開始，法國當地卻面臨了法航帶頭的集體大罷工事件，不僅航空、鐵路、能源、超市、學校、司法等各大行業都開始進行罷工，勢必對民眾造成很大影響，尤其是鐵路工人打算長期抗戰3個月，可能讓遊客出行的計畫都泡湯。

這次全法國大規模罷工行動，恐怕讓提出改革計畫的馬克宏總統相當難堪，也是他上任總統以來所面臨的最大挑戰！

根據《德國之聲》(Deutsche Welle)和《法新社》(AFP)報導，法國國營航空公司法國航空在當地時間30日開始，率先發動集體罷工，導致法航取消了1/3航班。這是法航今年第3次罷工。工會表示，將在本月3日和7日再舉行2次罷工。

《法新社》整理出航空和鐵路的「罷工日曆」，發現3日兩者都恰好罷工，當天法國當地交通恐怕陷入空前混亂。

法國國家鐵路公司(SNCF)打算從3日起，開始實行「每5天罷工2天」的持續性罷工，將一直進行到6月28日。這項長達3個月的罷工活動是針對法國政府提出對鐵路員工福利改革計畫所發起。

同時，法國最大的超市家樂福也將於當地時間周六，舉行60多年來的最大規模罷工。屆時，家樂福將關閉全國各地247家超市，倉庫也會跟著停工。

上月22日法國已出現1次全國大罷工，造成高達6成TGV高鐵都遭到取消，巴黎的RER快鐵也同樣受到影響。

(中時電子報)