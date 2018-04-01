謝金燕新加坡開唱淚崩 體力不支下台「累癱在地」

2018年04月01日 20:44 中時 許雅淳

謝金燕日前在新加坡開唱，性感造型相當吸睛。（擷取自臉書）

謝金燕日前在新加坡開唱，性感造型相當吸睛。（擷取自臉書）

謝金燕日前在新加坡開唱，性感造型相當吸睛。（擷取自臉書）

謝金燕日前在新加坡開唱，性感造型相當吸睛。（擷取自臉書）

謝金燕（姐姐）3月31日在新加坡舉行「姐姐愛你」巡迴演唱會，她演唱到鳳飛飛的〈想要跟你飛〉時，突然彎腰垂頭10多秒，還轉身拭淚，跟觀眾道歉：「對不起，姐姐hold不住！」緩和情緒後，她笑說：「其實我是要給你們看姐姐的背有多漂亮。」逗樂觀眾。

她過去發生嚴重車禍，在臉部跨越鼻樑處，有較大傷口，「哭的時候，鼻子就會流非常多鼻涕，影響到唱歌」，她因此在舞台上總是強忍情緒。而她車禍後努力復健，才有如今窈窕身材，不過她每次賣力演出後，下台總是累癱在地，因長時間穿高跟鞋唱跳，加上腿部舊傷，表演一結束後，體力不堪負荷，對此，她身邊的工作團隊表示「每次演出結束，姐姐要先休息30分鐘，才能讓工作人員背著她或是搬動她至休息室。」

她昨晚身穿開高衩紅色旗袍登場，熱唱代表歌曲〈練舞功〉揭開序幕，不僅唱〈要發達〉、〈姐姐〉等代表作，還有爸爸豬哥亮最愛的〈月彎彎〉，感動台下粉絲。她在演唱會中間也安排「點歌趴」，有歌迷拼命喊〈舞曲大悲咒〉，她則現場清唱，引起台下尖叫聲。

她還打趣說：「姐姐遠看很漂亮，近看更漂亮！」立刻走下台與歌迷近距離互動，演唱會逾2個半小時，共換8套服裝，誠意十足。此外，謝金燕每年持續推出新單曲，卻已6年未發專輯，她目前正籌備新音樂作品，希望可以在暑假到秋天期間，推出新輯。

(中時)