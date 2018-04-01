「國民初戀」秀智出道7年 曝韓國「練習生」心酸

秀智。（美麗佳人提供）

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秀智。（美麗佳人提供）
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南韓人氣女星秀智2010年出道，清新脫俗的她被封「國民初戀」，但是經過7年的努力，她早已蛻變。不管是在韓劇裡《當你沉睡時》裡聰慧可人的南洪珠，或是她親自操刀、邀歌的迷你個人專輯，每個變得更自我的腳步，都讓她的夢想飛得更高。

天秤座的秀智，性格裡其實有些好強，在溫馴的模樣底下，她愛跳舞、愛唱歌，也嘗試創作，是天生特質與後天努力，讓秀智從眾多練習生中脫穎而出，最終也出演連續劇女主角。

她在接受《美麗佳人》雜誌專訪時，也透露當年身為練習生時的甘苦，「練習生的時期，我學到很多，每個月都要評價一次，所以要一直練習，上各種課，大概早上10點要開始練習，到晚上8點，如果早上8點，那大概要到晚上10點，但不是一直練，中間也會休息。透過這樣方式，一直積累實力。期間有很多練習生，互相是對手，也是很好的刺激，就通過這樣的環境培養夢想。」

轉眼間，從她出道至今已經7年了，秀智原來稚氣圓潤的臉龐，逐漸出落得標緻大方，她也更知道自己要的是什麼。拍攝封面那一天，她的很清楚自己舉手投足間哪一個角度美麗、調皮可愛。

今年秀智推出的新專輯，也更加展現了她在歌唱與舞蹈上的決心，連專輯附贈的寫真本，盡是滿滿的誠意。她說：「首先，這次的專輯名稱叫做《Faces of Love》，是表現愛情各方面的一張專輯。從前就想在專輯裡表現出愛情的各面向，所以，這次的專輯就盡量表現出各種感情和不同形式的愛情。」

(中時)

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