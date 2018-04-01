兒童節防霸凌侵害 警政署長陳家欽伴讀護童

警政署長陳家欽在兒童節前夕，替小朋友伴讀，並提醒孩童使用網路要謹慎小心，防止遭到危害。（警政署提供）

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警政署長陳家欽在兒童節前夕，替小朋友伴讀，並提醒孩童使用網路要謹慎小心，防止遭到危害。（警政署提供）

兒童節將至，警政署鑑於兒童及少年因為利用網路通訊軟體交友，而遭網友霸凌或性侵害的案件逐年增加，今年特別改編經典童話小木偶的故事，並結合網路交友安全等議題，推出全新童書繪本《小木偶網路歷險記》，送給孩子作為兒童節禮物，民眾可在警政署全球資訊網婦幼專區下載電子書加以利用。

警方表示，在虛擬世界中雖可能結交到志同道合的朋友，但成長過程中父母的關心與陪伴，對小朋友來說更甚於一切，兒童節將至，請各位爸媽趁著連假拋開繁忙的工作，陪著孩子一起閱讀「小木偶網路歷險記」，培養孩子辨識風險的意識及保護隱私權的概念。

為充分發揮宣傳效益，警政署於1日在署內的警察史蹟館舉辦兒童安全宣導活動，由財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會、台灣世界展望會及臺北市政府社會局邀請弱勢家庭兒童共襄盛舉，署長陳家欽現場為孩子導讀童書，並帶領他們參加「小小警察體驗營」活動，氣氛輕鬆歡樂，寓教於樂。

陳家欽也提醒小朋友，不要隨意在網路上留下個人資料，也不要傳送或接收暴露性的私密照片或影片，更不可以單獨與網友見面，以保護自己的隱私及人身安全。另外，「警政服務」APP可提供定位及視訊報案，讓警察能迅速找到你的位置，提供必要協助，希望小朋友快樂平安健康成長。

(中時)

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