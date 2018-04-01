SBL》夏普三分救主！台啤險勝金酒保生機

2018年04月01日 22:10 中時電子報 黃及人

獲選本季年度洋將的拉莫斯，1日整場比賽都在抗議裁判尺度。(中華籃協提供)

面臨背水一戰的台啤，這次真的拚了！剛獲上周最佳球員的台啤洋將夏普，末節一開始連進3顆三分球，搭配「大吉」王皓吉完美手感護航，台啤最後以74比69險退金酒，但在5戰3勝制的季後賽首輪，仍處1勝2敗的不利局面。

雙方第4戰將於周二，也就是3日晚間8點續在桃園巨蛋進行，就算避免提前淘汰命運，台啤總教練周俊三賽後似乎仍很不滿意，「我們上半場打得不夠積極，也沒打出霸氣，幸好夏普與大吉末節的外線，幫助我們留下這場勝利。」

夏普賽後走進記者會現場，就開口要求想看自己三分命中率怎樣，以及三分球出手幾次，畢竟他全場三分球投了13次，共投進5球，最後拿下29分、11籃板、4助攻、4抄截與3火鍋，不僅數據有夠全面，更在末節包辦13分。

「這場勝利不是光靠我一個人拿下，而是團隊的勝利，尤其碰上高大的拉莫斯，我們必須一起跟他對抗，」夏普說，「我也沒想到自己三分球出手那麼多次，因為隊友一直告訴我別停止投籃，帶給我不少出手自信，也越來越準。」

例行賽單場得分從未上雙的王皓吉，卻在淘汰邊緣的重要戰役當中，全場5投全中，含三分球2投2進，加上3罰全中，百分百完美表現攻下本季個人新高的15分，「我只是把握機會而已，既然上場就用盡全力。」大吉說。

整場比賽都跟裁判抱怨尺度的拉莫斯，就算中場時間領取年度得分王、籃板王與最佳洋將等獎，卻沒法減少怒氣，甚至氣到拒絕參加記者會，等於金酒連兩場季後賽賽後都沒派球員出席(前役緊急改由蘇奕晉取代不願出席的陳靖寰)。

「這場比賽尺度太難掌握了，拉莫斯跟布拉一樣，整個人都被抓傷成那樣都不吹，就算本土球員也受不了，」金酒執行教練吳俊雄說，「我會叫拉莫斯努力沉住氣，畢竟我左右不了裁判，我們會努力在周二贏下來的！」

(中時電子報)