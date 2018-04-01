美國海軍用電玩搖桿操作F／-18戰機降落

2018年04月01日 22:31 中時電子報 江飛宇

「擅長打電玩」總有一天可以光明正大的寫在履歷表上。美國維吉尼亞潛艦已經完成用X-BOX手把操縱光電桅桿以外，林肯號航空母艦(CVN-72,USS Abraham Lincoln)也進行雅達利(ATARI)電玩遙桿遠端操作F/A-18戰機引導降落，雖然沒有完成全套降落步驟，但已經證實可以這樣做。

美國海軍時報(navytimes)報導，有點類似最近上映的新電影「一級玩家」(Ready Player One)的情節，會打電動真的是一項技能。美國海軍航空系統司令部(NAVAIR)在2016年開發雅達利遠控技術，在F/A-18戰機上安裝一套遠操設備，而航艦上也有一套終端方式的遙控器，就可以在特殊狀況時，由航艦人員代替飛行員，將戰機降落回家。「雅達利」是1977年發行的第一代家用電玩主機「雅達利2600」，被視為電玩遊戲的鼻祖。

研發該系統的高級工程師巴迪．丹哈姆(Buddy Denham)說：「操作設備就是小型遊戲桿，這幾乎就像我時候玩的電玩遊戲一樣。」

林肯號甲板人員的操作台上，多了一支雅達利電玩操作桿。(圖/美國海軍)

丹哈姆表示，「雅達利」最初是於2016年在在帕塔克森特河（Patuxent River）海軍航空站進行初步實驗，允許地面上的信號員（LSO）在飛機進入基地達5英哩時，接管飛機控制權，不過海上作業更困難，所以遲至最近才在航艦上試驗，戰機在降落階段將指揮權交給地面人員，不過機上仍然有飛行員以防萬一，本次實驗在最後仍是飛行員執行降落步驟，所以並不是完全的搖控降落。

雅達利2600電玩主機，是第1代的電視遊樂器。(圖/網路)

參與實驗的約翰．馬利諾中尉(John Marino)表示：「海況非常糟糕，沒有辦法都交由搖控降落，不過至少證明，即使條件不理想，也可以使用這個系統。」

美國海軍表示，該系統並不是打算成為回收有人駕駛飛機的主要方法，而是通過學習有人戰機的遠端搖控降落，在學習未來回收航艦無人機的方法。而且也確實可以協助菜鳥飛行員著艦。

(中時電子報)