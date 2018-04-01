高市府「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」開課

新聞局長張家興出席開業式，期盼藉著培力計畫，讓市民認識新住民的母國風土人情文化。（李義翻攝）

友善列印
中時
第一期培力計畫開班，學員開心與講師等人合影。（李義翻攝）

高雄市政府新聞局開辦「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」4月1日起正式開課，勉勵來自東南亞的新住民回鄉拍攝自己故鄉的文化風貌，作品將申請在CH3公用頻道託播，讓更多的市民能了解新住民的母國文化，深化台灣與東南亞各國的交流。

新聞局長張家興出席開業儀式，他表示，高雄有近1.8萬名新住民（不含大陸及港澳地區）定居，生活中常見新住民融入台灣在地文化生活，但相較之下，多數市民對新住民的母國文化卻知之甚少。

張家興說，培力計畫是希望培養新住民手機攝影技能，返鄉探親時能隨手拍下故鄉社會風貌，並於CH3公用頻道播放，讓市民與新二代得以透過更多樣管道親近東南亞各國文化，同時也透過回鄉拍攝，引發新住民的母國人民對台灣更深的認識與互動。

為提升新住民返鄉拍攝意願，新聞局正規畫腳本徵件計畫，預計提供優勝者返鄉拍攝實質上的資助，徵件詳情將於4月中旬公布。

計畫講師侯政男表示，首先讓他們學會YouTube影片上傳流程及影片製作概念，學習到用手機拍攝影片其實不難，進而運用課程所學將家鄉的人、事、物拍得真實精彩。

由於「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」第一梯次報名踴躍，新聞局特別加開「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」第二梯次課程，自即日起受理報名，相關報名簡章可至高雄市政府新聞局官網下載或電洽07-5568380分機1016。

(中時)

法稅改革聯盟辦嘉年華 籲政府重…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。