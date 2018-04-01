高市府「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」開課

2018年04月01日 23:25 中時 李義

第一期培力計畫開班，學員開心與講師等人合影。（李義翻攝）

高雄市政府新聞局開辦「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」4月1日起正式開課，勉勵來自東南亞的新住民回鄉拍攝自己故鄉的文化風貌，作品將申請在CH3公用頻道託播，讓更多的市民能了解新住民的母國文化，深化台灣與東南亞各國的交流。

新聞局長張家興出席開業儀式，他表示，高雄有近1.8萬名新住民（不含大陸及港澳地區）定居，生活中常見新住民融入台灣在地文化生活，但相較之下，多數市民對新住民的母國文化卻知之甚少。

張家興說，培力計畫是希望培養新住民手機攝影技能，返鄉探親時能隨手拍下故鄉社會風貌，並於CH3公用頻道播放，讓市民與新二代得以透過更多樣管道親近東南亞各國文化，同時也透過回鄉拍攝，引發新住民的母國人民對台灣更深的認識與互動。

為提升新住民返鄉拍攝意願，新聞局正規畫腳本徵件計畫，預計提供優勝者返鄉拍攝實質上的資助，徵件詳情將於4月中旬公布。

計畫講師侯政男表示，首先讓他們學會YouTube影片上傳流程及影片製作概念，學習到用手機拍攝影片其實不難，進而運用課程所學將家鄉的人、事、物拍得真實精彩。

由於「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」第一梯次報名踴躍，新聞局特別加開「看家-新住民返鄉拍攝培力計畫」第二梯次課程，自即日起受理報名，相關報名簡章可至高雄市政府新聞局官網下載或電洽07-5568380分機1016。

(中時)