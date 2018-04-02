日人傷心看不到D奶直播主 南港展場當她面切腹

2018年04月02日 00:02 中時電子報 吳家詮 、中國時報/ 胡欣男 、中國時報/

日籍男子跪地切腹，鮮血直流，員警獲報前往勸阻。（胡欣男翻攝）

一名日本籍男子因為迷戀直播擁有傲人D奶直播主周盈欣（Dora），最近Dora轉行當show girl女模，這名男子憂心日後見不到她，昨天竟然趁偶像在南港展覽館出場時，在當著周女面前「切腹」以示「忠誠」，此舉嚇壞當時在場的人，Dora也趕緊在自己臉書呼籲大家要愛惜生命。

警方調查，48歲日籍男子涉谷因心儀的女模直播主宣布停播，昨（3月31日）在台北南港軟體園區外，先與女模簡單寒暄，接著跪在白布上持刀切腹，所幸傷口僅0.3公分，並無大礙。他告訴警方，若看不到偶像的直播，活著也沒意義；警方錯愕之餘，只好通知日本在台協會前來規勸。

直播主周盈欣（Dora）擁有D奶傲人身材，粉絲眾多（翻拍自周盈欣（Dora）臉書）

周盈欣（Dora）擁有32D好身材，一名日本人為她迷惘。（翻拍自周盈欣（Dora）臉書）

北市南港警方昨下午2時許獲報，南港軟體園大樓外，有男子欲持刀自殺。員警前往發現1樓汽車展示場外，有男子跪坐在白布上，腹部鮮血直流，右手握著染血的水果刀。員警發現自殘男子係日本籍，不諳中文，僅能以簡單英語和他溝通，試圖了解其自殘動機。員警小心翼翼探詢男子狀況，伺機將水果刀奪下。救護人員現場包紮，評估後送醫急救，因傷口淺，沒有生命危險。

日籍男子姓涉谷，48歲不黯中文，僅能以簡易英文溝通。涉谷表示身上沒錢，對未來沒希望，原本在直播軟體認識1名台籍漂亮網紅周盈欣（Dora），均會收看周女的直播作為心靈寄託。然而日前周女以生涯規畫為由，宣布將停播，轉做showgirl，涉谷因此心情低落，衍生輕生念頭。

昨天下午日男見到心儀的直播主，與她簡單聊了幾句，但是擔心未來看不到她直播心情受到嚴重影響，竟拿出水果刀，欲切腹自殺，所幸被及時制止，只在腹部劃出0.3公分的傷口。

日籍男子擔心以後看不到火辣性感女模周盈欣的直播，竟厭世自殘。（摘自周盈欣臉書）

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(中時電子報)