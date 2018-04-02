律師說法》我要提告 下屬竟在群組罵我「北七」 三字經

2018年04月02日 00:10 中時電子報 吳家詮

李姓女老闆，前年將一組Skype通訊軟體帳號，交給新進員工使用，意外發現普姓等5名離職員工，竟在對話群組中以「女豬」稱呼她，另以「男豬」稱俞姓男主管， 另外，還用「真是趕羚羊」、「很臭」、「很胖」等粗鄙文字辱罵、嘲弄。李、俞因此提告普姓等5人涉嫌誹謗和公然侮辱等罪，但檢察官予5人不起訴，於是女老闆憤而訴請民事向5人各求償6萬。

北院審理後，法官認為 2人曾提刑事告訴，但檢察官已不起訴。普女等5人的Skype群組，雖是供她們討論工作情況，紓發、抱怨對工作不滿，俞男及李女等其他人無法使用並加入對話，只有5人看得到，屬封閉狀態的即時抱怨空間，主觀上沒有使不特定多數人可共見共聞，及散布於眾侵害名譽的意思。至於「男豬」、「女豬」等語未指名道姓；「臭」、「胖」屬個人意見表達；「北爛」、「北七」等用語雖讓人聽聞感到不快，但都未讓人格及地位評價到達受貶損程度，判決5人免賠。

●法律評析●

公然侮辱以及誹謗罪，由於除了刑法有規定罰則之外，受害人還能訴諸民事請求金錢賠償，也因此妨害名譽罪章常成為國人日常生活作為興訟的之訟因，這樣的情況其實跟目前科技變遷突飛猛進，網路、通信軟體普及性有關，以前所碰到的公然侮辱案件可能是街坊爭吵、同業互詰抹黑等，現今反而是以網際網路上的公然侮辱行為成為此類案件之大宗事由，像是Facebook、BBS、PTT等網路平台，是屬於一公開且不特定多數人得共見共聞的狀態，故通常能認定符合「公然」之要件。

刑法第309條公然侮辱罪，包含二個要件定義，分別為「公然」以及「侮辱」。

1.「公然」是指在不特定多數人或特定多數人得以共見共聞之狀態，不以實際上已共見共聞為必要，且只須侮辱行為足使不特定人或多數人得以共見共聞，即為成立。

2.「侮辱」則是以使人難堪為目的，直接以言語、文字、圖畫或動作，表示不屑、輕蔑或攻擊之意思，足以對於個人在社會上所保持之人格及地位，達貶損其評價之程度而言。

因此在符合上述兩個要件下，就很可能成立公然侮辱罪，但為什麼本篇報導內容明明看起來有符合上述二要件，檢察官卻為不起訴處分呢？是不是法律適用上的錯誤？其實不然，雖然本件對話群組內有五個人，但普姓等5名離職員工所發表的言論場合是屬於一私密生活領域，閱讀者或是閱聽者是與行為人具有親密關係的特定人，行為人若已經明確隱藏行為表示維持言論內容私密性之願望，則可認定該言論並不符合「公然要件」。此時國家刑罰權不宜介入私人發洩情緒的空間，行為人已經表達對於內容隱私的期待下，其他人亦無法加入或觀看其對話內容，該談話內容即屬於一封閉狀態的即時抱怨空間，況且該言論並未使不特定多數人可共見共聞，亦無散布於眾侵害李姓女老闆名譽的意思，因此在此情況之下，並不符合公然的狀態，所以檢察官才會為不起訴處分。

(中時電子報)