許富凱模仿陳小雲屁股翹高高 「臀部渾圓飽滿有彈性」

2018年04月02日 04:40 中時 許雅淳

許富凱「讓歌延續」巡迴音樂會在台中開唱。（時代創藝提供）

許富凱「讓歌延續」巡迴音樂會在台中開唱。（時代創藝提供）

許富凱「讓歌延續」巡迴音樂會繼桃園、台南開唱後，3月31日來到終點站台中，台中也是台語歌手陳小雲的發跡地，許富凱特別演唱了陳小雲歌曲，他在台上把自己的屁股翹高高，模仿陳小雲的招牌動作，把台下的觀眾逗得樂開懷。一連在音樂會上演唱了〈愛情騙子〉、〈歌聲戀情〉、〈愛情恰恰〉等歌曲，頓時台中中山堂化身KTV超大包廂，千人共齊唱。他害羞的說：「公司同事們都誇說，我穿西裝臀部渾圓飽滿，又有彈性，正適合模仿小雲姐。」同時也表示，選擇陳小雲歌曲真的是很冒險，也是大膽的決定。「男生詮釋女生的歌，本就是一大挑戰，加上小雲姐的歌聲其實很撒嬌，歌曲的轉音多，首首經典又都是大家耳熟能詳，所以真的很難」，但知道是粉絲們愛聽的歌，這些歌就是媽媽的少女時代，所以特別勤加練習，要讓所有來聽音樂會的粉絲們，重溫昔日青春回憶。

許富凱自比賽時期，粉絲們都稱成他是「歌曲代原者」，意指許多的歌經過他的重新詮釋後，都會以為是富凱自己專輯的歌曲，但對此他表示，「每一首歌曲都有其豐富生命力，我只是用我的感受與方式把歌曲的精神、情感延續下去。」他認為有很多歌他根本無法取代原唱，例如這次特別演唱的台中限定版歌曲如沈文程大哥的〈相欠債〉、〈五月十一彼下埔〉、〈男兒的心聲〉，陳雷大哥的〈染色的頭鬃〉，經典之作是完全無法取代的，但歌曲透過不同詮釋、傳唱得以不斷延續，他也正著手計畫老歌專輯中，希望獻出更不一樣的自已。

(中時)