樂團女主唱擁D奶激瘦10公斤「罩杯沒縮水」秘訣是...

睡帽樂團舉行台北場的演出。（盧禕祺攝）

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睡帽樂團舉行台北場的演出。（盧禕祺攝）
睡帽樂團舉行台北場的演出。（盧禕祺攝）

睡帽樂團去年底發行首張創作專輯《Room Service》，並宣布沈潛三年後再度舉辦巡迴Live Tour，台北場門票迅速售罄，三位成員意外顯得淡定，直說：「台北沒賣完才是丟臉耶！」主唱白淩、吉他手Wyber和貝斯手呂旻也展開緊鑼密鼓的彩排，畢竟三年沒有舉辦正式Live演出，1日在mini Legacy舉行首站台北場的演出，以充滿歡快氣氛的〈Dancing!Dancing!〉掀開序幕，主唱白淩赤腳登場，驚見她的身材好，她透露瘦了10公斤，但罩杯沒縮水，有D奶的她自曝：「因為媽媽是平胸，可能擔心我也是，從小學三年級就幫我準備青木瓜。」

他們為了製作專輯沈潛三年，一路走來都各有心酸，白淩表示，老家有一位親戚，每次看到她都會說：「妳還在作星夢哦？！」因為當時沒成績，她只能一笑而過，今年發片了，過年回老家，「真的很想給他下馬威，但他看到我就堆著笑臉說：『哎唷，稀客，大明星哦！』我心裡真的是ooxx ！」在冷嘲熱諷之下，她期許自己要更強大！

Wyber為玩音樂自清大休學，因生計開始到早餐店打工，「累的不是身體而是心，那時總是邊洗碗邊問自己為什麼還在這裡！為什麼沒有在練琴！」而呂旻則是在玩樂團的過程中，最挺他的媽媽生病，「當時白淩和Wyber非常體諒我，讓我去照顧媽媽，很多寫歌的時候我都不在，我很感謝那段時間可以好好陪媽媽。」然而每當媽媽有朋友來探病時，見到平日兒子在家中照顧，多半問上一句「你兒子怎麼會在家」但呂旻的媽媽總是很驕傲地說：「我兒子是玩樂團的！」那時候他總是會想：「媽媽這麼挺我，而我為什麼還在這裡？」雖然媽媽最後不敵病魔過世，而睡帽樂團的專輯也終於推出，總算交出成績單。

(中時)

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