貿易戰反擊 中對美128項商品加徵關稅

2018年04月02日 04:34 旺報 陳君碩

中美貿易戰進行中，大陸進行第二波反擊，大陸國務院批准，自4月2日起，國務院關稅稅則委員會，決定對原產於美國的128項進口商品，中止關稅減讓義務。

人民日報客戶端2日消息指出，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務，自2018年4月2日起實施。

報導指，2018年3月8日，美國總統川普簽署公告，認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，決定於3月23日起，對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅（即232措施）。232措施違反了世界貿易組織相關規則，不符合「安全例外」規定，實際上構成保障措施。該措施已於3月23日起實施，對我國利益造成嚴重損害。

報導指出，為維護我國(指中國大陸)利益，平衡因美國232措施給我國利益造成的損失，我自2018年4月2日起對原產於美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅，對水果及製品等120項進口商品加徵關稅稅率為15%，對豬肉及製品等8項進口商品加徵關稅稅率為25%。現行保稅、減免稅政策不變。

報導提到，我國(指中國大陸)倡導並支持多邊貿易體制，對美中止關稅減讓義務是我國運用世界貿易組織規則，維護我國利益而採取的正當舉措。

(旺報)