北市弓箭足球錦標賽1日登場　展開為期一個月賽事

2018年04月02日 04:42 中時 陳麒全

第6屆台北市弓箭足球錦標賽開打，國小組選手以箭矢代替雙腳，將足球射門搶分。（台北市射箭多元發展協會提供）

弓箭足球國小組，西湖B隊（橘色）對碧湖秀峰（紅色）聯隊戰況激烈。（台北市射箭多元發展協會提供）

弓箭足球競賽國小組，西湖A（橘色）對內湖（紅色），兩對全力拼戰。（台北市射箭多元發展協會提供）

第6屆台北市弓箭足球錦標賽，1日起於內湖區西湖射箭場，展開為期一個月的賽程。台北市內湖區體育會謝富元主委表示，接下來將與彰化縣教育局合作，積極推動應用射箭活動，希望不久將來能看到弓箭足球全國賽的舉行。

第6屆台北市弓箭足球錦標賽除了各隊戰術運用越打有看頭之外，參賽組別分為國小組及公開組，目前國小組預賽正在熱烈開打中，預賽可使選手熟悉弓箭足球實戰過程與競賽規則，同時也藉由弓箭足球錦標賽使家長能進一步了解弓箭操作之推廣內容。

台北市射箭多元發展協會理事長林文裕表示，以前台灣射手訓練過程大多數是以海量練習為基礎，長期下來造成的運動傷害，縮短了射手的運動生涯，十分遺憾。目前協會的應用射箭課程與方式，已深入各級學校社團，替孩子的射箭之路紮根，讓射箭嚴謹的基本動作練習，結合有趣的射箭活動，使學員認知自身的肌群位置與協調感知，大幅降低運動傷害之機率，也可有效提升基本功的扎實度，希望射箭項目推廣能夠重新改寫射箭初階訓練方式，也讓更多潛力射手經由此活動推廣，得有機會重新接觸射箭這個歷史悠久的項目。

目前賽事以循環積點制度，內湖國小及濱江國小兩隊成績旗鼓相當，相信接下來4月29日決賽時，會有更加精彩表現，歡迎各界前往觀賽加油。現場亦有準備貼心小關卡，可讓參加觀賽之民眾體驗射箭的樂趣。公開組報名仍然持續中，相關報名資訊，請洽台北市射箭多元發展協會，TEL：02-26570029 。

(中時)