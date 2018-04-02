板橋凱撒楓味食足，3／19~4／15加拿大美食節 品嚐微笑主廚昆汀好手藝再抽加拿大航空機票

2018年04月02日 04:43 工商 張佩芬

卡拉拉「凱撒楓味」主題套餐。圖：業者提供

咖啡可可脆皮肋眼與無骨牛小排搭瑞可達乳酪南瓜麵疙瘩與碳烤四季豆佐牛骨髓貝亞恩醬汁。圖：業者提供

為了分享加拿大的自然與美食，板橋凱撒與加拿大駐台北貿易辦事處、加拿大牛肉協會及加拿大航空合作，於3/19~4/15聯手推出加拿大美食節活動，邀請曾擔任加拿大駐日本及北京大使館的昆汀大廚Quentin Glabus登台展現好手藝，將各式各樣的特色食材融入料理中，展現「微笑主廚Smiling Chef」不容小覷的精湛手藝，為台灣饕客們帶來一場加拿大美味饗宴。

飯店朋派自助餐廳推出來自主廚精選加拿大30款道地美饌結合各式異國料理供無限享用，每位NT$980+10%起；家宴中餐廳以加拿大食材融合中式烹調手法推出「加宴楓味餐」，每套NT$1,680+10%；卡拉拉義式餐廳更由昆汀主廚坐鎮推出「凱撒楓味」主題套餐，每套NT$1,980+10%；美食節期間凡享用「加宴楓味餐」、「凱撒楓味」主題套餐皆可參加加拿大航空來回機票及多項好禮抽獎活動，有機會親自飛趟加拿大領略當地美景美食的難得體驗！

近年來，越來越多國人將加拿大做為旅遊選擇之一，加拿大旅遊全球總人次也於這五年期間躍升一倍之多、衝破2千萬人次，無論是美不勝收的美景或是豐富的特色物產都成為各大旅行社吸引旅客前往度假的宣傳重點。

有楓葉之國美譽的加拿大為世界陸地面積第二大國家，擁有多樣豐富的文化景觀，眾多的自然及歷史遺跡都是旅客必經之地，新鮮的天然食材資源是培育加拿大特色美食最有力的條件之一。

3/20 ~4/15昆汀主廚於卡拉拉義式餐廳精心設計【凱撒楓味】主題套餐內容包括雪松木板爐烤加拿大鮭魚佐楓糖油醋、煙燻鴨肉湯搭功夫鴨腿肉與野米蕎麥麵、香煎加拿大鴨肝搭白豆泥與核桃蔓越梅麵包脆片、咖啡可可脆皮肋眼與無骨牛小排(加拿大牛肉) 搭瑞可達乳酪南瓜麵疙瘩與碳烤四季豆佐牛骨髓貝亞恩醬汁、芝麻杏仁脆餅搭迷迭香野莓醬與馬斯卡碰慕司。

為了回饋參與加拿大美食節的消費者，凡於活動期間指定享用家宴中餐廳「加宴楓味餐」(每套NT$1,680+10%)、卡拉拉義式餐廳【凱撒楓味】主題套餐(每客NT$1,980+10%)，即有機會抽中加拿大航空60航點來回機票一張；另針對住房房客，至加拿大航空官網訂購台北前往美加124航點機票，輸入促銷代碼「ACCAESAR 」，全線各艙等皆可享95折優惠。

(工商)