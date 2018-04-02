中國4月2日對美國128項進口商品中止關稅減讓義務

2018年04月02日 04:37 工商 李書良

當前中美兩國貿易緊張情勢嚴峻，4月1日深夜，中國財政部發文稱，為維護中國利益，平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅（即232措施）給中國利益造成的損失，中國國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務。

財政部通知稱，該措施將自2018年4月2日起實施。內容包括：一、對原產於美國的水果及製品等120項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅，加徵關稅稅率為15％。

二、對原產於美國的豬肉及製品等8項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅，加徵關稅稅率為25％。三、現行保稅、減免稅政策不變。

四、加徵關稅後，有關計算公式：關稅=關稅完稅價格×（現行適用關稅稅率+加征關稅稅率）；進口環節消費稅=進口環節消費稅計稅價格×進口環節消費稅稅率；進口環節消費稅計稅價格=（關稅完稅價格+關稅）/（1-進口環節消費稅稅率）；進口環節增值稅=進口環節增值稅計稅價格×進口環節增值稅稅率；進口環節增值稅計稅價格=關稅完稅價格+關稅+進口環節消費稅。

今年稍早，3月底美國川普政府根據「301調查」結果，將對規模近600億美元的中國產品加徵關稅後，中國隨即開出反制第一槍，針對美方鋼鋁產品的「232國安調查」，對自美國進口的部分產品加徵關稅 ，涉及產品出口規模達30億美元。

新華社報導，當時這份清單暫定包含7類、128個稅項產品，按2017年統 計，涉及美對中約30億美元出口。

其中，第一部分共計120個稅項，涉及美方對中方9.77億美元出口，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵15％的關稅；第二部分共計8個稅項，涉及美方對中方 19.92億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等，擬加徵25％關稅。

(工商)