中職》林威助引退哽咽 感言謝球迷

2018年04月02日 04:07 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

中華職棒中信兄弟林威助（右）告別15年職業球員生涯，1日晚間在引退儀式中致詞數度哽咽，也盼用球場上的一切榮耀爸媽，並感性擁抱一路力挺他的媽媽林張鳳嬌（左）。中央社記者張新偉攝 107年4月1日

中信兄弟1日為陣中前旅日球星林威助舉行引退儀式，林威助在數千名球迷面前情緒激動，表示如果沒有棒球，就沒有今天站在這裡的林威助，以下為林威助引退感言全文：

中華職棒中信兄弟隊1日賽後為林威助（右）舉辦引退活動，林威助致詞時不忘感謝母親林張鳳嬌（左）一路以來的支持與鼓勵。中央社記者張新偉攝 107年4月1日

首先，我要感謝中信兄弟球團，還有辜仲諒辜董事長對我的肯定，讓我接下今天這個職位，還有為了幫我舉辦這個儀式的幕後工作人員、各個部門，教練團，球員，還有這十幾年來不離不棄的，陪伴在我身邊的球迷朋友們，我要向你們說聲謝謝。

從國小開始打球就是在這個地方，台中，今天我又能夠回到自己最熟悉的地方，自己的故鄉，來結束我現役的職業生涯，我感到相當的光榮，非常的榮幸，也很幸福。

在阪神11年，就在滿場的甲子園球場，我聽見了，台灣來的球迷朋友，吶喊著我的名字，為我加油，那一種感動，我永遠不會忘記。

中華職棒中信兄弟隊林威助（前左）正式告別球員生涯，1日在台中洲際球場賽後的引退儀式上，林威助感激球迷朋友一路支持。中央社記者張新偉攝 107年4月1日

回來台灣中信兄弟四年，我又再一次的感受到，台灣球迷的熱情，還有來自日本來的球迷朋友，唱著我的加油歌，我也永遠不會忘記的。

這15年都是我寶貴的經驗，都是我寶貴的資源，在我狀況好的時候，在我低潮時，在我受傷復健時，我的身邊總是有球迷朋友的鼓勵跟支持，我才有辦法面對更艱難的挑戰，沒有你們就沒有今天的我，沒有你們就沒有今天的林威助，謝謝你們。

中華職棒中信兄弟隊本週為宣告引退的林威助（右）安排一系列活動，1日賽後在台中洲際球場舉辦引退儀式中，兄弟球員列隊歡迎林威助登場。中央社記者張新偉攝 107年4月1日

很多人問我說，棒球對你來說是什麼呢？我覺得，棒球帶給我一張，長達18年的日本來回機票，沒有棒球，我應該沒辦法到日本就學、留學，甚至做夢也沒有想到，可以進入日本的職業隊，沒有了棒球，我也不可能學習到，日本的精神、文化、『態度』，還有對棒球的尊重，沒有棒球，更不可能有今天站在這邊的我。

所以棒球它給了我人生的喜怒哀樂、酸甜苦辣，它教導了我，人生的做人處事，今天我要引退了，但是我還是穿著球衣，我還有更大的使命跟責任，為了球團，為了台灣的棒球，我還要去追逐去完成我的夢想。

中華職棒中信兄弟隊林威助告別球員生涯，1日在台中洲際球場舉辦引退儀式，許多球迷自備道具到場見證林威助引退。中央社記者張新偉攝 107年4月1日

我希望台灣的棒球也能夠在亞洲，甚至是世界上佔有一席之地，接下來，我也要把這些經驗傳承給這些年輕的球員們，台灣的棒球是我們的國球，我也會一直為台灣的棒球，努力、付出、貢獻。

中職中信兄弟隊本週為林威助（前）安排一系列引退活動，1日賽前場外舉辦林威助球員生涯回顧展，林威助與家人一同參觀，一度表示有些不捨，「但我還有夢想」。中央社記者張新偉攝 107年4月1日

我也希望各位球迷，不要放棄，為這些努力的球員，鼓勵、加油、打氣，我相信這些球員不會讓我們失望的，我相信在不久的將來，他們一定會給我們驚喜的。

最後，我要感謝，在我打球之後，所有照顧過我，幫助過我的所有人，還有就是我的家人，我的媽媽，在我去日本的前一年，我的父親他突然過世了，她一個人辛苦的努力的賺錢，帶給我們倆兄弟，她的努力、她的付出我都放在心裡，所以我一個人到日本打球時，我的決定，至少我要完成我的目標，這樣才不會辜負我的父母親。

今天我要跟我的媽媽還有爸爸說，雖然我今天要引退了，雖然我在職棒圈不是最厲害的那一個，但是我努力過了，我也盡力了，我希望沒有讓你們失望，我希望成為你們的驕傲，接下來，我希望妳能夠健康的、快樂的、平安的過每一天，妳也不需要為我打球的身體狀況來擔心，也不需要為我的打球的高低潮來煩惱，我們家從小就是比較嚴格、嚴厲的家庭，而我也是受過日本教育的，所以平常肉麻的話比較少說，但是今天我還是要跟我媽媽說，媽媽，妳辛苦了！お母さん ありがとう！謝謝！」

(中時電子報)