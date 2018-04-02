舞小姐包檯引糾紛，南市幫派舞廳鬥毆

2018年04月02日 04:44 中時 程炳璋

店家事後調出監視器畫面釐清原因，遭民眾翻拍上傳至網路。（翻攝至網路）

台南市安平區近期多事，轄區又開槍又鬥毆，臉書《黑色豪門企業》2日凌晨傳出一段在台南大舞廳內發生的多人鬥毆事件，一名男子被打倒在地仍遭狠踹，網友見狀不禁留言批評「這是賴院長引以為傲的台南嗎？」

警方求證這段畫面為3月31日清晨6時許在台南大舞廳內發生的一起打架糾紛，兩方酒客全因1名舞小姐包檯糾紛引起。

30歲徐姓舞小姐已被A包廂酒客「包檯」，按規矩應該待在包廂內不得轉檯，她卻跑出A包廂，到B包廂訪友，一去近1小時未回，包檯的酒客不滿，逐一到各包廂找人，在B包廂找到徐女理論，此舉造成B包廂酒客不滿，雙方一言不合鬥毆起來。

A包廂酒客為東區幫派份子，但因天色已亮，包廂只剩3人，B包廂酒客為中西區幫派份子，約有10餘人，兩方就在舞廳走廊大打出手，過程雖有服務生苦勸卻無用，A包廂3人被打倒在地，接著再狠踹，肇事者隨即鳥獸散。

警方到場時，趕緊將躺在地上的3人送醫，其中2人治療後已出院，道上輩份較高的50歲陳姓男子傷勢最重，住院觀察已兩天。

徐女見禍事鬧大，當天也出現呼吸急促、頭暈症狀，一併送醫，事後無大礙。

這件鬥毆已經過2天，雙方皆尚未表示要提告，突然有人在2日凌晨將打架時的監視器錄影畫面傳上《黑色豪門企業》臉書粉絲頁。

網友見狀紛紛留言批評「賴院長，這是你一直引以為傲的台南嗎？」、「台南分局是在睡覺嗎？」、「台南不平靜了」。

警方根據網路上傳的畫面，研判是其中一方人馬回舞廳錄下案發畫面，要找到行凶者，私下討公道，並先將畫面上傳網路。

全案若處理不當，可能再興起一波道上江湖恩怨，警方強調，這件鬥毆案件已通知雙方民眾，告知各有提告權利，若雙方皆不提告，仍會用社維法處理。

(中時)