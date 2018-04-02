為將來卡位 台高中名校申請陸大人數激增！

圖為大陸最知名的學府北京大學。（中新社）

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中時電子報

大學個人申請入學第一階段結果公佈，愈來愈多學生捨國內大學轉戰國際，除歐美大學外，包括台中一中及女中今年申請赴陸就讀大學的人數明顯上升。一中光請校長寫推薦函的人數就較去年增超過3倍；女中今年申請數約是去年2到3倍之多。申請赴陸原因除了名校的光環吸引外，也希望藉此卡位，以利未來申請歐美大學研究所甚至留在大陸或到其他國家就業。

磁吸！台高中校長：學生吃了秤鉈鐵了心 就是要去大陸讀書

根據自由時報，台中一中、台中女中每年均有學生申請國外大學升學，但兩校不約而同指出，今年較特殊的是申請大陸大學的學生數明顯激增，且均遠勝申請歐美國家個位數字。中女目前已約30餘名學生，去年約僅10餘人。至於台中一中，校方粗估也約有30餘人。兩校申請西進讀大學的學生學測分數多在66到70來級分間，算是極優質的學生群。

申請赴陸求學的理由包括：學費較歐美便宜及語言相同甚至地理位置相近優勢。此外，大陸釋出招生名額的學校，均屬「鼎鼎大名」的名校，包括：北京大學、上海復旦大學、上海交大、北京清華大學等，世界大學排名均極有能見度，形成極大磁吸效應。

有部份學生與家長其實抱持「跳板」心態申請，主要考量在國際化潮流下，挾大陸名校學歷，反更有利未來轉往申請歐美大學研究所甚至留在大陸或到其他國家就業。一名申請學生指出，未來的市場在大陸，從各國拉攏中國的態勢就可見一斑，希望能搶到大陸名校學歷後，找機會「卡位」。

(中時電子報)

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