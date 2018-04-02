影》大谷翔平挨轟無妨 初登板優質先發奪勝

2018年04月02日 06:27 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Oh, you didn't know? Matt Chapman gets it done at the plate, too.#RootedInOakland pic.twitter.com/FTuh4HOkqr — Oakland Athletics 🌳🐘⚾️ (@Athletics) 2018年4月1日

天使「二刀流」大谷翔平2日上演大聯盟生涯初登板，2局下雖被運動家連敲3安，包括麥特查普曼（Matt Chapman）的3分全壘打，但其餘各局沒再讓對手擊出安打，繳出6局失3分的「優質先發」。終場天使以7比4擊敗運動家，大谷初登板就拿下大聯盟生涯首勝。

大谷1局下面對運動家開路先鋒塞米安（Marcus Semien），就用4球拿下個人大聯盟生涯首次三振，首局讓主隊3上3下，飆出兩K，且催出100哩的驚人速球，展現十足的壓制力。

大谷翔平在2局下被麥特查普曼敲出3分全壘打，在投手丘上脫帽沉澱心情。（美聯社）

天使在2局上攻得2分，未料下半局大谷卻遭遇亂流，先被運動家擊出兩安，接著一記83哩外角滑球懸在空中，被查普曼大棒掃出中左外野牆外，形成3分全壘打。

大谷挨了大聯盟生涯首轟，接著反而穩定下來，接下來面對運動家15人次打者，只讓1人靠四壞球上壘。最後大谷以92球投完6局，就只在2下被敲3安，其餘各局從未讓對手站上二壘得點圈。天使也在5上得兩分逆轉，7上追加3分，力挺大谷首勝落袋。

大谷此役共投出38顆速球，球速全都在95哩以上，搭配拿手的滑球與快速指叉球，有效壓制運動家打線，挨了3分炮瑕不掩瑜，本季自責分率4.50。

(中時電子報)