三重公寓暗夜氣爆 2死5傷

新北市三重公寓暗夜氣爆，消防隊員現場搶救中。(圖/新北消防局提供)

友善列印
中時電子報
、中國時報
新北市三重公寓暗夜氣爆，氣爆點臨近住戶門窗、車輛也受波及。(圖/新北消防局提供)
新北市三重公寓氣爆。(圖/新北消防提供)

新北市三重區大同北路220巷內一棟上公寓今天凌晨4時許發生氣爆，強烈爆炸威力震破附近許多住戶門窗，警消獲報到場將位公寓2樓的氣爆位置撲滅火勢，在2樓發現1名女性焦屍，3樓的78歲劉姓婦人送醫不治，共造成2死5傷。

警消表示，2樓女子陳屍自家廚房，旁邊有瓦斯桶，不排除女子是輕生引爆瓦斯，至於詳細爆炸原因，還有待火調人員進一步調查釐清。

氣爆現場一片狼藉。（譚宇哲翻攝）

爆炸發生後，附近百公尺的民眾都被爆炸聲嚇醒，很多住戶的門窗都爆裂，消防隊獲報趕到現場，火勢約30分鐘撲滅，但259號2樓1名約70歲張姓老婦已燒成焦屍、259號3樓1名78歲劉姓老婦被發現時，已無生命跡象，送往北市馬偕醫院急救後不治。另有2男、3女共5名住戶分別受到輕微燒傷、割傷、擦傷，3人送往新北市立三重醫院、北市新光、北市馬偕醫院，現場總計疏散20人，持續殘火處理中。

新北市消防局第三大隊副大隊長李勝傑表示，獲報到場時很多民眾都已經自行逃出，隊員在滅火時同步清查疏散附近住戶，有一名張姓女子倒臥廚房，旁邊有桶裝瓦斯筒，開關已經打開，女子全身焦黑已明顯死亡，由於女子陳屍地點在廚房，旁邊又有瓦斯桶，不排除女子是輕生引爆瓦斯，但還有待調查釐清。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)

舞小姐包檯引糾紛，南市幫派舞廳… 高雄鼓山鐵皮屋大火 波及2保養廠

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。