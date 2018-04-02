三重公寓暗夜氣爆 2死5傷

2018年04月02日 06:50 中時電子報 高德順 、中國時報 譚宇哲 、中國時報

新北市三重公寓暗夜氣爆，氣爆點臨近住戶門窗、車輛也受波及。(圖/新北消防局提供)

新北市三重公寓氣爆。(圖/新北消防提供)

新北市三重區大同北路220巷內一棟上公寓今天凌晨4時許發生氣爆，強烈爆炸威力震破附近許多住戶門窗，警消獲報到場將位公寓2樓的氣爆位置撲滅火勢，在2樓發現1名女性焦屍，3樓的78歲劉姓婦人送醫不治，共造成2死5傷。

警消表示，2樓女子陳屍自家廚房，旁邊有瓦斯桶，不排除女子是輕生引爆瓦斯，至於詳細爆炸原因，還有待火調人員進一步調查釐清。

氣爆現場一片狼藉。（譚宇哲翻攝）

爆炸發生後，附近百公尺的民眾都被爆炸聲嚇醒，很多住戶的門窗都爆裂，消防隊獲報趕到現場，火勢約30分鐘撲滅，但259號2樓1名約70歲張姓老婦已燒成焦屍、259號3樓1名78歲劉姓老婦被發現時，已無生命跡象，送往北市馬偕醫院急救後不治。另有2男、3女共5名住戶分別受到輕微燒傷、割傷、擦傷，3人送往新北市立三重醫院、北市新光、北市馬偕醫院，現場總計疏散20人，持續殘火處理中。

新北市消防局第三大隊副大隊長李勝傑表示，獲報到場時很多民眾都已經自行逃出，隊員在滅火時同步清查疏散附近住戶，有一名張姓女子倒臥廚房，旁邊有桶裝瓦斯筒，開關已經打開，女子全身焦黑已明顯死亡，由於女子陳屍地點在廚房，旁邊又有瓦斯桶，不排除女子是輕生引爆瓦斯，但還有待調查釐清。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)