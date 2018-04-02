4月2日三大報頭版要聞

2018年04月02日 07:19 中時電子報 綜合報導

@中國時報

野柳地質公園的招牌女王頭、曾是陸客最愛，2015年有高達181萬人次陸客入園遊玩，加計其他遊客後，整體入園人次超過300萬，但2017年陸客入園人次呈現「墜崖式大減」只剩76萬人次，全年遊客數也跌至239萬人次。旅客每況愈下，連帶影響北海岸商機，為拯救觀光，地質公園本月下旬將破天荒首次推出國家級的夜間觀光活動─「夜訪女王頭」，期望在兩岸關係低迷時，透過夜間光雕行銷，殺出血路、重振北海岸觀光。

宣戰！台大新校長管中閔3月22日於臉書發表聲明，要求教育部於3月底對台大新校長人事案「作出准否之核示」；但教育部至3月31日仍未對人事案作出任何核示；管中閔昨（1）日於臉書態度強硬指出，教育部及相關人員應承擔法律責任，強調為學術自由與大學自治，堅持到底。

朝鮮半島局勢快速轉變！日本共同社1日披露習川最近對話內容指出，習近平向川普提議建構朝鮮半島新安全框架，包括商討美、陸與兩韓的四國和平協定。習的建議有意把1953年韓戰後，聯合國與中、朝簽訂的《朝鮮停戰協定》轉為和平協定；而習近平未提到日本，似在暗示，兩韓與美朝峰會後的相關談判，都只會以陸美韓朝四國為中心。

黨政軍投資媒體大解禁！據了解，通訊會（NCC）委員針對黨政軍議題已達共識，擬將黨政軍投資媒體及廣電事業，從目前1股都不行，放寬至間接持股上限5％，並以「特別條款」鬆綁MOD的黨政軍管制，首度開放中華電信投資頻道節目、自製影視節目及自組頻道。

@旺報

針對大陸中國銀行有意招聘在陸台灣應屆畢業生，陸委會以恐妨害國安為由，提醒台生留意。大陸涉台學者表示，民進黨當局為了阻擋台灣青年赴陸可說無所不用其極，所說理由根本邏輯不通，只是「雞蛋裡挑骨頭」；更有大陸台生無奈直言，政府在就業上幫不上忙就算了，還拚命扯後腿。

面對賴清德在立院備詢時，狂稱「我的確是台獨工作者」，大陸官媒「棒打出頭鳥」，刊登評論點名，痛批賴已成為破壞兩岸關係和台海穩定的一個突出元素，除了就外交、軍事領域採取行動，把賴列為第一名實施全面打擊的台獨政治人物，建立全面制裁、懲戒台獨政治人物的機制。

大陸「天宮一號」太空實驗室何時重新進入大氣層，各國預測時間不一。依據中國載人航天工程辦公室官方網站1日發布最新消息，4月1日8時，天宮一號運行在平均高度約167.6公里的軌道上（近地點高度約161.0公里、遠地點高度約174.3公里、傾角約42.70度）。預計將在北京時間4月2日再入大氣層。

大陸雄安站樞紐已完成國際招標評選。而在中國鐵路規劃經濟研究院內，有關雄安站的思路已經十分清晰，6台12線的車站規模，相當於96個足球場的占地面積，待建成後，將是亞洲最大火車站。

@工商時報

櫃買中心史上最大海外法人說明會，將在下周四（12日）於香港登場。櫃買中心結合群益金鼎證券及外資顧問機構寬量國際，帶領穩懋等17家總市值逾3,000億元公司向外資招手。

路透引述2位印度官員說法指出，印度電子資訊技術部有意針對智慧型手機進口電路板（PCB）課徵10％關稅，藉此提升國內製造實力，這也是該國政府推動電子產業在印度生產的最新規劃。

蔡政府首次節能家電補助，因政委張景森堅持須符合「汰舊換新、不流入二手市場」，才給予每台2,500元補助，引來業者反彈而卡關。不過據悉，近期政院改弦更張釋善意願配合業者，轉而希望補助同時，業者也能降價，給消費者更大優惠。

綠委高志鵬版公司法修正案，讓民間修法委員主張設立E化平台，要求股東名簿應上傳，且公司符合一定條件應揭露財務報表等爭議，再度浮上檯面，引發企業界議論。工商團體認為，此舉將影響投資意願，會洩露公司營業祕密、增加法遵成本，持反對立場。

(中時電子報)