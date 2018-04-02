影》國民哈波首轟出爐 還上演四星級美技守備

2018年04月02日 07:26 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

Here's a video of Bryce Harper's first HR of the year.



(We'd also like to take this moment to remind you to turn your 🔊 on.) pic.twitter.com/wiRlxdVEjU — Washington Nationals (@Nationals) 2018年4月1日

大聯盟開幕周迄今，在辛辛那提略顯沉默的國民「怪力男」哈波（Bryce Harper）2日終於發威，先在3局下演出滑接「四星級」美技守備，6局上再大棒把球送上右外野看台，本季首轟出爐，幫助國民以6比5在3連戰「橫掃」紅人。

哈波是2015年國聯全壘打王，但他對自己的守備也很要求，訂下每季都要拿金手套獎的目標，即使國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）在春訓特別提醒他，為了健康盡量避免「撞牆」舉動。

哈波2日沒有做出往後狂奔、可能撞牆的動作，倒是往前跑賭了一把，在3局下演出滑接美技，沒收了紅人快腿漢米爾頓（Billy Hamilton）打出的右外野平飛球。

根據大聯盟的統計系統，漢米爾頓擊出的這記平飛球，形成安打的可能性高達91％，卻被哈波硬生生的沒收。當然哈波也賭得不小，畢竟以漢米爾頓的驚人速度，如果滑下去沒接到球，跑出「場內全壘打」都有可能。

哈波這個美技被大聯盟統計系統評為「四星級」，去年他只有過3次四星級接殺，五星級則有1次。

(中時電子報)