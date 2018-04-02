影》國民哈波首轟出爐 還上演四星級美技守備

國民怪力男哈波本季首轟出爐。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

大聯盟開幕周迄今，在辛辛那提略顯沉默的國民「怪力男」哈波（Bryce Harper）2日終於發威，先在3局下演出滑接「四星級」美技守備，6局上再大棒把球送上右外野看台，本季首轟出爐，幫助國民以6比5在3連戰「橫掃」紅人。

哈波是2015年國聯全壘打王，但他對自己的守備也很要求，訂下每季都要拿金手套獎的目標，即使國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）在春訓特別提醒他，為了健康盡量避免「撞牆」舉動。

哈波四星級美技影片

哈波2日沒有做出往後狂奔、可能撞牆的動作，倒是往前跑賭了一把，在3局下演出滑接美技，沒收了紅人快腿漢米爾頓（Billy Hamilton）打出的右外野平飛球。

根據大聯盟的統計系統，漢米爾頓擊出的這記平飛球，形成安打的可能性高達91％，卻被哈波硬生生的沒收。當然哈波也賭得不小，畢竟以漢米爾頓的驚人速度，如果滑下去沒接到球，跑出「場內全壘打」都有可能。

哈波這個美技被大聯盟統計系統評為「四星級」，去年他只有過3次四星級接殺，五星級則有1次。

(中時電子報)

影》大谷翔平挨轟無妨 初登板優… NBA》馬刺爆冷斬斷火箭11連勝 穩…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。