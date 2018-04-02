賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》英扁爭鬥檯面化 都是柯P大數據惹的禍

2018年04月02日 07:42 中時電子報 賴岳謙

這兩天台灣的新聞焦點之一是蔡英文特別選在花蓮針對陳水扁的頻頻爆料作出重磅回應，蔡英文說：「陳前總統這樣的說法，是他和朋友在LINE的對話，既然是這樣就不要無限上綱，更政治化」「這對陳前總統保外就醫也不是件好事情」。

「這對陳前總統的保外就醫也不是件好事」這段話的潛台詞似乎有威脅的意味，至少陳水扁聽起來是如此的感受，所以，他在接獲蔡英文這樣的訊息之後，立刻接著爆料說：「勇哥：你不知道今天總統在花蓮説重話了，說『新勇哥物語』談政治，『對阿扁保外就醫不是一件好的事情』。讓我想到2009.9.10蔡主席親口向美國AIT 新任主席司徒文說的一句話：『扁被關押對民進黨也有好處』。蔡主席接著補充說明『我們民進黨內線人曾告訴我們，陳如果獲釋，會走遍台灣動員支持者，來拉抬自己的政治實力』。所以總統今天花蓮談話的意思不就是說，『新勇哥物語』對阿扁保外就醫沒有好處，再把阿扁關押對民進黨才有好處？！

勇弟：2015.1.6 阿扁回家隔天，羅瑩雪部長說阿扁在保外就醫期間，可接受採訪，還可以上臉書分享。如今怎麼會變成這樣？

勇三：給我聽好，現在總統姓蔡不姓馬！

勇哥嚇得跌跪地上：『是的，總統英明！』」

發生在3月31日的這兩段隔空對話為什麼跟柯文哲的大數據有關呢？我的推論是這樣的：當阿扁要出席其子在3月17日的政治造勢活動的時候，台中監獄要求他必須遵守不上台等四不原則。善於遊走法律灰色地帶的陳水扁這次卻明顯地違反了中監的規定，對於如何處理阿扁屢次違反規定，其實中監可以循往例睜一眼閉一眼辦理，反正民眾對於民進黨破壞法制式的執政特質已經不抱任何希望，大家眼看著法治在台灣日漸崩解，台灣社會越來越朝無法無天的方向走去，政府的誠信已經接近蕩然無存的狀態，不僅對退休的軍公教如此，教育部也是如此，更遑論司法體系了。

本來中監和法務部也可以這樣得過且過的過日子，反正薪水照領，不會少一毛錢。殊不知柯文哲卻作動作了，他做了一個跟陳水扁毫無相干的舉措，這項政治性的決策卻會對蔡英文產生嚴重的影響。

3月23日，柯文哲拆除了位於立法院外、已經架設長達10年的公投盟帳篷，這個動作相信是根據大數據所作的決策，這個措施當然會遭到獨派猛烈的攻擊。隔日，柯針對這項決策強調「他不需要討好任何人，會依法行政，統一處理，未來沒先申請都要拆，不能沒規則、無政府狀態」。這樣的動作與蔡施政的無秩序狀態存在著太強烈的對比性。中監就在陳水扁明顯違反規定的8天之後，於3月24日也突然間對於陳水扁作出了判斷，認定陳水扁違反規定，要求陳水扁日後都不可以參加選舉造勢活動。合理的認為判斷阿扁的違反四不原則的行為不需要8個工作天，一天就可以了。

幾天後，阿扁就爆料蔡英文早已跟「柯市長夫婦，親自表達2018願與柯市長合作的決定。」面對阿扁採用爆料方式，挑撥呂副總統、姚文智和蘇煥智等與蔡英文關係的方式展開對抗，蔡英文也透過媒體公開對陳水扁施加壓力。接著我們就很清楚阿扁立刻再爆料反擊蔡英文，所以，蔡扁鬥爭的公開化都是柯文哲惹的禍。如果不是大數據顯示民眾望法心切，柯文哲不會想利用維護法治與蔡英文的毀法治國作出鮮明的對比，如果不是柯拆掉台獨的帳篷，中監不見得會作出禁止阿扁出席造勢活動的決定，如果中監沒有作出這項決定，阿扁不見得會爆料，阿扁不爆料，蔡英文就沒有必要威脅阿扁，如此一來就不會有蔡扁鬥的公開化。所以，再次強調：都是柯文哲的大數據惹的禍。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一刊出。

(中時電子報)