全球最貴、最難訂位餐廳主廚訪台 炫技「未來食物」

2018年04月02日 08:07 工商 姚舜

西班牙「前衛料理大師」Paco Ronceroi（右）日前應台中〈鹽之華〉餐廳主廚黎俞君（左）邀請來台客座。（圖／姚舜攝）

「他真的很難很難請」、「這次，賠錢也要請他來！」，被稱為「台中西餐教母」的台中〈鹽之華〉餐廳主人兼主廚黎俞君口中的「他」，是全球最貴餐廳與最難訂位餐廳〈Sublimotio〉，以及西班牙馬德里米其林二星餐廳〈La Teraza〉主廚Paco Roncero。黎俞君沒有透露究竟花了多少代價才能請到這位西班牙家喻戶曉的「天廚」到自己的餐廳客座，僅表示，自己是傾「洪荒之力」才得到Paco Roncero首肯來台。

〈鹽之華〉立足台中頂級餐飲市場14年，過去從來不必藉名廚客座以廣招徠。但黎俞君說，「食代」在變，烹飪料理技法亦不斷翻新，自己和團隊成員都必須與時俱進，才能提供客人更非凡的體驗。所以她自己先飛到了西班牙力邀Paco Roncero，「該有的禮貌都做到了」，才終於請到他在3月30日至4月1日來台客座3天。

Paco作的〈龍蝦塔塔佐蝦醬〉是在生龍肉片下，又用了切碎的龍蝦鰲、蝦夷蔥、檸檬、韓國泡菜、胡蘿蔔襯底，並淋了用蝦頭與蝦殼熬的龍蝦湯提味增鮮。（圖／姚舜）

Paco Roncero的資歷輝煌，其中最顯赫的是，他曾在以「分子料理」獨步全球的西班牙〈鬥牛犬〉（El Bulli）餐廳待了12年，是「分子料理之神」Ferran Adria不可或缺的左右手。2011年〈El Bulli〉歇業，Ferran Adria開始享受閒雲野鶴的「爽日子」，Paco Roncero則繼續在餐飲業界散發光與熱，用他最擅長的「前衛料理」（Avant-grade Cuisine）魅惑食客的感官與味蕾。

Paco Roncero是一位「職多務繁、不及備載」的全方位料理職人，他身兼NH Collection飯店集團行政主廚與董事，個人並投資經營11間餐廳，其中位在馬德里的〈La Teraza〉是米其林二星餐廳，一年只營業4個月、每餐只服務12位客人，每人要價近5萬元台幣的〈Sublimotion〉，不僅是當今「全球最貴餐廳」，也是「全世界難訂位餐廳」之一。

只有巴掌大小的〈瑪格麗特披薩〉，底皮薄脆如餅乾，上面則有莫札瑞拉起司球、番茄、細羅勒葉，並現刨松露與帕馬森起司，形色味皆很誘人。（圖／姚舜攝）

所謂「前衛」，顧名思義就是「走在前面」，有創新、突破與超越現代的意涵。而前衛料理就是以前所未見的、擺脫傳統的與超越生活經驗的思維、技法，詮釋或演繹菜餚，賦予菜餚全新的形、色、味、口感，甚至翻轉或改變食物的狀態，用極富戲劇性的菜餚呈現手法為食客帶來感官上的驚奇。所以，國際廚界有人又將「前衛料理」稱為「感官料理」，甚至有人將以前衛料理技法做出的菜餚稱為「未來食物」。

為了改變食物的樣態並帶給食客驚奇體驗，Paco Roncero作菜也常運用到諸如液態氮、藻膠，或是「球化」的技法演繹菜餚，藉由物理或化學變化「玩味」作菜。這樣的套路其實跟〈El Bulli〉最為人樂道的「分子廚藝」（Molecular gastronomy）如出一轍，不過Paco Roncero不稱自己的廚藝是「分子料理」而是「前衛料理」。

〈玉米脆餅鑲酪梨醬〉是將西班牙傳統零嘴華麗變身為Fine Dinging餐桌上的開胃小食，加了檸檬汁與香菜碎調味的酪梨醬非常美味。（圖／姚舜攝）

口感有如Sorbet的開胃冰品，是將咖啡炒出香氣再加入大量百香果、薄荷加糖煮過，浸泡一晚後過濾再用液態氮急速冷凍成冰後加入一點點伏特加，味道複雜且極富層次。（圖／姚舜攝）

「在創新中仍要保留傳統味道」，Paco Roncero試著讓我理解他對「前衛料理」的定義。事實上，也就因為Paco Roncero在運用各種不同廚藝技法極盡「玩味」能事的同時，猶能傳遞西班牙傳統食物的風味，才讓黎俞君大感折服，並請他來台炫技。

Paco Roncero強調，自己作菜無論用任何食材或技法，最重視的還是最後呈現的「味道」，他並表示，美麗的呈盤固然讓人愉悅歡快，但如果沒有好味道，「好看是沒有意義的」。

Paco Roncero這回在〈鹽之華〉客座，不少菜餚都是「以新表情呈現老味道」，這也讓熟悉西班牙菜的朋友會心莞爾。

例如〈Croqueta〉是一種將餡料和白醬一起作餡，再裹上麵包屑和蛋液炸製的可麗餅。Paco Roncero則是將伊比利火腿熬製成高湯，再加入炒過的紫洋蔥、切碎的火腿丁與鮮奶油，然後濾掉雜渣，將濃縮後的火腿高湯包入藻膠「球化」，最後撒上麵包粉置於湯匙中呈盤，成了「進化版的可麗餅」，伊比利火腿的鹹香鮮盡在球中，嘗來口感輕盈完全沒有負擔。

Paco作的〈檸檬優格燉飯〉是用去掉雜質的優格乳清熬煮，並用黃檸檬白色q瓢肉熬製的糖漿提味，滋味妙不可言。（圖／姚舜攝）

〈安康魚佐黑奶油醬〉的醬汁，是用墨魚汁、醬油、白味噌、 清酒、雪莉醋、奶油與一點芥末製作，最後再加入蒔蘿、茵陳蒿提味。（圖／姚舜攝）

〈玉米脆餅鑲酪梨醬〉是將西班牙傳統用玉米的小零食「華麗變身」成一鑲著酪梨醬的中空薄脆捲心酥。小巧迷你的〈瑪格麗特披薩〉的餅皮是將麵糊塗敷在烤紙上後烤出，莫札瑞拉起司也是以藻膠「球化」後，最與番茄、細羅勒葉與現刨上松露和帕馬森起司一起舖在餅皮上，形色時尚現代繽紛，味道則是拿坡里pizza經典味，讓人會心。

Paco Roncero作的〈檸檬優格燉飯〉則體現了他充分理解食材特性的功力。這燉飯是用去掉乳清的優格水燉煮，並加入香甜的檸檬醬汁提味，這檸檬醬是取介於檸檬皮與果肉間的白色瓢囊，加了糖後再長時間熬煮漿，燉飯有了優格水和檸檬水助味，質地稠綿、甜而不膩並帶有檸檬獨有的精油香，好吃極了。

當Ferran Adria退隱山林後，「分子廚藝」這名司也像流星般地在國際廚界殞落，不少廚師對這名詞甚至「敬而遠之」、避之惟恐不及，但Paco Roncero仍以「非典廚藝」為食饕提供了非凡的食趣，且用前衛料理技法得到了米其林的肯定。我覺得箇中一個相當重要的關鍵仍是：味道。

煎烤的日本和牛，除了用紅色甜菜根醬與黃色的乳化橄欖油為沾醬，表層並塗了用洋蔥、威士忌、紅糖、伍斯特醬與蘋果醋，以及肉汁製作的BBQ醬提味。（圖／姚舜攝）

大玩「解構」廚藝的甜點〈苦龍黑巧克力蛋糕〉，用了液態氮來製作冰淇淋。（圖／姚舜攝）

為了尊重食材的原味與本味， Paco Roncero用形色繽紛奪目的醬汁為菜餚賦味，這些醬汁雖然是一種「華麗的存在」，卻往往只是扮演龍套配角，在餐盤中不會「搶戲」、與主食材爭鋒吃醋，掩蓋了主角的鋒芒。這次他客座〈鹽之華〉設計的主菜〈安康魚佐黑奶油醬〉所用墨黑色醬汁，以及為煎烤日本和牛而作的甜菜頭泥烤肉醬口用乳化橄欖油作的醬汁，都恰如其份地史稱職演出，完全沒有模糊焦點、搶了主角的風采。

「分子料理死了嗎？」，這議題恐怕仍需要更長的時間驗證，但充滿科學實驗精神的「分子廚藝」畢竟是餐飲食品業界中偉大的「發明」，當各種非典型的廚藝工法被有心廚師研發或開發成功後，這些技法也為餐桌創造了各種驚奇。如今Paco Roncero仍得到全球食家饕客的喜愛，至少證明了一件事，就是他以「前衛料理」之名延續了「分子料理」的一線香火。而〈鹽之華〉請到Paco Roncero來台獻藝，則讓國內食饕見識、領略到了與系出西班牙〈〈El Bulli〉餐廳的名廚，如何詮釋「全世界最難嘗到的菜餚」了。

(工商)