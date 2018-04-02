柯P民調與國民黨差距剩4.8％？吳祥輝分析惹議

2018年04月02日 08:44 中時電子報 謝雅柔

2018縣市長選舉將近，台北市長柯文哲是否再度與民進黨合作，始終是外界關注焦點。作家吳祥輝近日在臉書發表「輝哥論政」，他昨天進行民調數據和基本面的分析，並表示從2014年11月29日的投票，柯P以85萬：60萬＝58.6%：41.4%，大勝17.2%，經過三年四個月，柯P和國民黨的可能提名人，只相差4.8%。該分析引發網友熱烈討論。

吳祥輝分享三個數據，包括一、覺得民進黨是否應該推出自己的市長候選人？選擇應該的人有49.8%；不應該14.7%；不知道/沒意見35.5%。吳說將近一半的人認為民進黨該提名自己的市長候選人，這是陷阱。他說誰會贊成民進黨推出自己的候選人呢？主要兩大宗，一是反泛藍中的反柯派，一是泛藍，想反泛藍互打，泛藍得利。他說這題的簡單正主應是「不應該推出自己的候選人的14.7%」。誰是這種人呢？大多數應是柯粉，反泛藍中的挺柯派。

第二個數據則為，「國內有幾個常聽到的政黨，請問哪一個政黨的理念和主張，跟您比較接近？」國民黨為29.3%；新黨2.7%；泛藍；0.3％。民進黨25.5%；台聯黨1.2%；泛綠0.2%；時代力量7.6%；親民黨2.7%；小計37.2%。不偏任何政黨則為18.8%。

「第三個數據分享，可能是更多人『不知道的秘密』，這個數據都被各方用其他障眼法掩蓋著」。對於年底的台北市長選舉，如果民進黨不推出自己的候選人，而禮讓柯文哲，請問丁守中，柯文哲這兩人中，比較希望哪一位來做台北市長？民調顯示，柯文哲39.4%；丁守中34.6%。吳祥輝認為，從2014年11月29日的投票，柯文哲以85萬：60萬＝58.6%：41.4%，大勝17.2%，經過三年四個月，柯文哲和國民黨的可能提名人，只相差4.8%。吳直言，「這會帶給多少人驚恐，或驚喜，或只是驚訝？」

對於該分析，網友則不買單，並紛紛表示「用這種算法，連我都變反柯的?」、「原來泛藍沒有挺柯的?」、「先說明一下2018的數據是打哪來的?」、「原來支持dpp提人 等於反柯」、「搞社會科學還是要會點統計的好嗎?」、「現在有一堆支持dpp派人都是支持柯」、「dpp很多支持者是因為討厭國民黨 別以為這是鐵票」。

(中時電子報)