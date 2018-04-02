離譜！30年資深特教師 粗暴巴頭、揪童耳朵

2018年04月02日 08:50 中時 陳淑娥

「為什麼要這樣?太離譜了！」台中市某國小附幼驚傳老師揪耳朵行徑，爆料者說「家長看監視器才知身上傷痕來源，居然是特教班老師對小孩打頭拉耳朵來的，真正欺負他的人竟然是這位老師！」

爆料者2日凌晨0時許，在社群網站po文指稱，3月26日大約8點半，在某國小裡的幼兒園發生「打頭拉耳朵」暴力，直呼「這個世界怎麼會這樣對待特殊的孩子？他到底做錯了什麼，要遭受如此對待？」

從監視器看出這名穿黑白條紋的老師，走過去桌子附近，對穿紅衣服小朋友揪耳朵並拉出來，力道看起來不小，後來小朋友上前又被揪了一下，家長看了很不捨及心疼！

爆料者以文字指出，「原本以為這位自稱有30年教學資歷，而且有特教證照的老師，會妥善照顧孩子！可是多次發現他身上有不明的傷痕？詢問老師說『在學校有沒有被同學欺負』，老師都說沒有，直到看到這段影片，我才明白，真正欺負他的人竟然是這位老師！」

該所國小校長表示，女教師兼任幼兒園主任，在學校任教7年多，目前已暫時調離主任現職，女老師坦承比較急、動作太大，校方已經介入調查，為了要讓家長能夠關心家長學習，將比照私立幼兒園裝設網路攝影機，讓家長能遠端觀看孩子上課情形，會加強對幼兒輔導並檢討，杜絕不當管教，此案提報教評會議處。

網友一片撻伐怒批又是虐童事件，幾乎天天都上演！大家紛紛留言「不是學校老師就是保姆、再來親生父母，到底這社會怎麼了？」、「特教班應該具備最有耐心和愛心的，台中的教育系統越來越扯！」、「支持家長遠端監控學校的教育情形，小黑房跟監視器死角都不能有。」

(中時)