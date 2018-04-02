挺台旅法 美眾議院外委會榮譽主席訪台

友善列印
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外交部今表示，美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯蕾緹南（Ileana Ros-Lehtinen）偕聯邦眾議員譚妮（Claudia Tenney）1日至3日訪台。此次是羅斯蕾緹南自101年5月之後再度來訪，也是譚妮首次訪台。此行兩位眾議員將拜會我政府官員，就台美外交、經貿及安全合作等議題交換意見。

外交部指出，兩位眾議員皆是美國聯邦眾院「國會台灣連線」（Congressional Taiwan Caucus）成員，也是我國在美國國會的重要友人。羅斯蕾緹南擔任聯邦眾議院外委會主席任內，曾兩度召開「台灣為何重要？」聽證會，籲請國會同僚及行政部門重視台美關係，同時也積極協助推動多項友我議案，包括曾在本（第115）屆國會連署《台灣旅行法》，並在眾議院院會審議該法案時，親自赴議場發表演說，爭取同僚支持。

外交部說，羅斯蕾緹南議員另在105年6月蔡英文總統出訪中美洲友邦過境美國邁阿密期間，以地主身分歡迎蔡總統，以具體行動展現對我支持。

外交部表示，譚妮雖是首度擔任眾議員，但對台美關係相當熟稔及支持，不僅加入「國會台灣連線」，也曾連署《台灣旅行法》。此次兩位眾議員組團來訪，展現美國國會不同世代友台力量的寶貴傳承。

(中時)

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