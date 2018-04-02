天宮一號8：15重返大氣層 墜落南太平洋

天宮一號。(圖/中國載人航天)

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中時電子報

各界對於大陸天宮一號太空實驗室，何時重返大氣層的預設時間，從去年前就開始，近日各國航太單位再次紛紛預測天宮一號重新進入大氣層的時間就在這幾日。如今天宮一號終於在今早再入大氣層，結束了它在太空飛行約6年半的旅程，落區就在南太平洋中部區域。

據中國載人航天工程辦公室指出，經北京航天飛行控制中心和有關機構監測分析，2018年4月2日8時15分左右，天宮一號已再入大氣層，再入落區位於南太平洋中部區域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

先前各方推算說從太平洋到大西洋都有可能，北美防空司令部在此之前的預測是在，1日上午9時57分墜落地球，位置約在北緯33.8度、東經115.8度，也就是說天宮一號將重回大陸的土地上，落在安徽省與河南省的交界處。

歐洲太空總署（European Space Agency）則推測天宮一號會在2日才墜落，但又表示確切日期無法掌握，也很難計算會有多少殘骸墜落在陸地或是大海。美國國家航空暨太空總署（NASA）也表示，重達8.5噸的天宮一號會是十年來從太空重返大氣層的最大人造物體。

天宮一號太空實驗室於2011年9月29日發射升空，先後與神舟八號、九號、十號飛船6次交會對接，為大陸載人航太發展作出重大貢獻。天宮一號目標飛行器也在2016年3月16日正式終止資料服務，全面完成歷史使命，進入軌道衰減期。

(中時電子報)

文章來源：中國載人航天工程辦公室

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