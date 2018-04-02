異物卡肛門 醫師認證這個原因最扯

2018年04月02日 09:42 中時電子報 林郁庭

許多醫師都有收治過病患異物塞入肛門案例，而病患大多會先支吾其詞說是肛門流血，不太會說異物為何會在屁股裡，會聽到病人說的各種理由與藉口。成大醫院大腸直腸外科醫師陳柏全表示，收治過許多肛門塞異物的物品種類相當多，很多東西都會讓他心中狐疑：「到底是怎麼塞進去的？」

根據聯合報《元氣網》報導，醫師陳柏全說，很多病患都是異物塞入肛門後，自行無法順利取出才會到急診就醫，常見的東西小到棒球、大到保齡球瓶等，最常見的是長度有2、30公分以上的酒瓶。

這類的病患就醫時往往是一個人來，但住院時，親朋好友就會知道，這時往往是最尷尬的時刻，家人總是會忙著詢問醫師：「那個怎麼會在肛門裡？」而醫師心裡也總是os：「你要問躺在床上的人啊，我怎麼會知道」。

陳柏全表示，病患對於這麼大的異物為何會在肛門裡？最常見的說詞是「因為肛門很癢，拿東西來騷癢」，也有人說「不小心坐到」，聽過最扯的說法是「跟朋友打賭輸了，只好塞進去」。

「肛門塞入異物如果角度不對，可能有穿破腸子的風險，更嚴重者會需要替換人工肛門」，陳柏全指出，通常細長狀的物品比較好取出，但像是布丁盒那種粗短型的東西，取出時就很難施力，一用力可能就會傷到附近的組織。

(中時電子報)