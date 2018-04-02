純樸鄉下穿太「瞎趴」警民合作逮到潮男車手

2018年04月02日 10:07 中時 張伊珊

29歲李嫌由於穿著太過「瞎趴」，不像純樸的在地人，因此被便衣員警一眼認出，隨即上前將他壓制。（張伊珊翻攝）

日前陳姓婦人接獲詐騙電話，該名李姓車手以陳婦存摺被凍結強制管收為由，騙取新台幣45萬元。因陳婦曾有被騙經驗，隨即識破詐騙老梗，但她仍假意配合，並通知警方前往取款地點，將有詐欺前科的李嫌逮捕，全案依詐欺罪移送。

警方調查，29歲李嫌住桃園市，曾有偽造文書、詐欺等多項前科，今年3月因詐欺案，具保而停止羈押，不料出獄後，仍財迷心竅重操舊業。日前李嫌找上住嘉縣朴子的陳姓婦人，指稱她的健保卡被盜用，查證屬實，所以要幫她報案。李嫌還向陳婦指稱，台北榮總心臟科有一筆4萬多元補助款，已轉入她的帳號，謊稱該申辦聯邦銀行帳戶，有涉及擄車勒贖案件，台北地方法院檢察署已寄出２張傳票，她都沒出庭，並要求婦人前往指定超商接收傳票。

由於陳婦過去曾有上當經驗，她一聽就知道是「詐騙老梗」，但仍耐心聽完，並假意緊張，謊報帳戶內還真有不少錢，反倒吊騙車手胃口，最後雙方才同意相約交付金額。李嫌要求陳婦至朴子郵局領取新台幣45萬元作為保證金，其餘帳戶內款項要凍結，2人相約朴子配天宮停車場。陳婦先到郵局拿取欲放置款項的包裹，並將包裹內塞滿報紙以取信歹徒。

李嫌不疑有他乘坐高鐵南下，再轉搭計程車前往配天宮收取款項，眼看就要得手，卻被埋伏許久的朴子派出所員警一眼識出歹徒，瞬間一擁而上，當場壓制李嫌並取出作案工具。當時穿上配天宮的背心的便衣員警表示，純樸的鄉下哪有穿著這麼「瞎趴」年輕人。

李嫌向警方表示，他目前無業，經濟壓力沉重，今年3月上旬因當車手才具保停止羈押。因此凡事額外小心謹慎，沒想到卻因穿著太過「瞎趴」，反遭人耳目，儘管後悔也回時已晚。

(中時)