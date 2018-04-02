曝孫安佐恐面臨刑責 李文揭李敖晚年沒錢原因

李文曝李敖晚年沒錢原因。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導

李敖長女李文在美國土生土長，被問到近日孫安佐事件，她認證這是一個不能開的玩笑，雖然口頭上說「最好羈押久一點」，但仍希望法官不要太嚴厲，並透露李敖晚年沒錢，就是因為供兒女出國念書。

據《自由時報》報導，李文認為孫安佐就是「Parachute kids（跳傘孩子）」，他們通常是富二代，父母認為送出國比本地教育好，她也說到孫安佐這個玩笑特別嚴重，是因為川普上任後，很重視有學生證不可以買槍，因此認為他會面臨的刑責，應該是驅逐出境、被學校取消資格。

至於會不會坐牢，她認為上面的責罰已經夠震撼教育，所以如果以第一次犯罪，還有小孩不懂事，再給一次機會，法官應該不會判太重，身為人母的她，雖然說「最好羈押久一點」，但相信孫安佐已經知道錯了，希望法官能從輕量刑，她也笑說其實紐約根本沒報這個新聞，只有英國和澳洲有小篇幅新聞而已。

談到出國念書，她也爆料李敖晚年沒錢，都是因為要供兒女當國際學生，當國際學生的學費，比當地人要高出3倍，她也分享華人學生都很靦腆，不想跟老師對抗，就想獲得好成績，讓她很頭痛，「不舉手就是不溝通，出社會就會很彆扭」，她更看過學生霸凌自己同袍，讓她忍不住呼籲，出國念書不要丟臉，「不要被當三等公民。」

(中時電子報)

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