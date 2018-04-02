父逝母重病 國三生命運乖舛卻百折不撓

2018年04月02日 10:10 中時 洪榮志

台南家扶扶助童張芸綺，雖然父親過世、母親重度身障須她照顧，命運多舛，但仍不對命運低頭，生活充滿希望。今年在家扶基金會全國5萬多名扶助兒少中，獲選為全國自強兒童。

8歲時張芸綺的父母親便協議離婚，平日她與父親、祖父母生活，假日才能與母親見面。當她逐漸適應東奔西跑的日子時，芸綺的祖母及父親又接連離開人世，年邁祖父實在無力照顧芸綺的生活起居，因此芸綺的母親只好將女兒接回與姨婆共同居住。

芸綺的母親領有極重度身障手冊，在芸綺升上國中後，母親的身體狀況也逐漸走下坡。芸綺母親不僅患有家族遺傳糖尿病，行動不便需枴杖；腎臟功能也衰弱，每周必須洗腎3天；腸胃潰瘍及心臟問題也一一浮現。沒想到，去年母親的眼睛突然發生病變，右眼失明，左眼視力也只剩0.3；年底又因傷口感染，導致右小腿截肢，無法行走，讓就讀國三的芸綺，必須肩負起照顧母親生活起居的重擔。

儘管母親的身體狀況不佳，加上又得面臨升學壓力，但芸綺從未向母親抱怨，反而一直分享學校趣事，希望母親放心；每天下課回家後，芸綺除完成課業外，還須幫忙母親洗澡、整理家務，晚上更需不時起床協助母親更換尿布。

還好，成熟懂事的芸綺總是堅強面對、笑臉迎人；在母親喪志的時候，仍積極安慰母親，陪伴母親度過每一個難關。芸綺說，「媽媽雖然生病，但再苦也願意承擔照顧媽媽的責任，只希望媽媽能夠堅強面對生命的考驗，繼續陪伴我成長。」

母女兩人相依為命，家中沒有穩定工作收入，只能節省過日子，對芸綺一家而言，每一分錢都得精打細算，但這樣的日子芸綺從未有任何怨言，反而懷抱著理想、努力學習。為了母親，芸綺希望未來能成為一名護理師，除能更了解母親的病情外，還能完善照顧母親的生活起居。

(中時)