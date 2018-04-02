搶攻春假商機 全台主題樂園爭推大人童樂價最便宜99元

2018年04月02日 10:07 工商 曾麗芳

六福村主題樂園今年兒童節長假，推出「12歲以下兒童免費入園」方案！（圖／業者）

劍湖山世界祭出「身份證號碼對對碰」活動，最低只要99元即可入園。（圖／劍湖山）

史上最長的兒童、清明節（春假）5天長假即將到來，大型主題樂園為搶攻全家福出遊商機，爭相推出大人同享兒童價策略搶客！其中，六福村不僅推出「12歲以下兒童免費入園」，再加碼推出大人可享「全民499元」；麗寶樂園則推出全民童樂價499元、雙人月光票399元；劍湖山世界祭出「身份證號碼對對碰」，最便宜只要99元即可入園，搶賺連假旅遊財。

六福村表示，5天連假祭出「12歲以下兒童免費入園」，12歲以下兒童在家長陪同下，持小朋友有照證件或健保卡搭配戶口名簿，連假期間免費無限次暢遊六福村；考量陪伴出遊的家長們，再加碼推出大人可享「全民499元」，刺激全家福出遊意願。

麗寶樂園則推出「魔幻麗寶童樂園」活動，祭出大人同享兒童價499元。麗寶樂園表示，連假期間引進享譽國際的魔術團隊，帶來一系列魔術表演；白天有花車遊行、「POPA夢想新世界」兒童秀，夜間加碼開放星光樂園、璀璨煙火秀；連假期間營業延長至晚上8點，雙人月光票399元。

此外，福容大飯店麗寶樂園店即日起至4/7推出「福容孩子王麗寶FUN暑假」住房專案，雙人房一泊二食8,999元起，搭贈樂園雙日暢玩券、「天空之夢」摩天輪門票、4D王立體劇場體驗券等；麗寶OUTLET MALL歡慶兒童節連假，全館於4/4-5/13舉辦「麗寶OUTLET 泰瘋狂」抽機票活動，加入App會員且單筆購物滿3,000元，有機會抽中曼谷機票，共有1,000張機會。

另外，劍湖山世界連假期間推出身份證對對碰活動，活動數字為「4、5、6」，只要對中任1碼門票299元、對中任2碼199元、3碼全中為99元。劍湖山表示，按照數字排列組合換算，全台逾200萬人符合資格；劍湖山4月同時推出壽星優惠方案「邀壽好玩」，4月壽星出示身份證或健保卡等證件，再搭配一人現場購票，可享100元購票入園。

劍湖山世界也是全台唯一在今年兒童節連假期間推出新設施的樂園，包括「5D冒險劇院-勇闖恐龍島」登場，以及小威的海盜村水樂園搶先在連假期間開放「大船塢」設施。

此外，小人國於兒童節長假期間舉辦「制服玩PLAY」，主攻小朋友。活動期間內，凡是穿著學校制服、運動服的國小學生，可享門票優惠價399元，開心一票玩到底。小人國表示，小朋友可以一次玩遍六大主題區，包括暢遊迷你世界、開心玩戶外遊樂設施、「海世界」氣墊樂園等。

(工商)