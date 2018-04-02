柯P美膚開太強？一張「真面目」驚呆眾人

柯P美膚開太強？一張「真面目」驚呆眾人。(翻攝自柯文哲臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
柯P換下「百年大頭貼」，自畫像驚呆眾人。(翻攝自柯文哲臉書)

台北市長柯文哲的臉書和IG終於換頭像了！不到一天已吸引10萬人按讚，不過由於新頭貼「太寫實」，有網友質疑，難道這就是柯P的「真面目」？還有人笑說「以前美膚開太強啦」、「大家都被騙好久」。

柯文哲秒換頭貼，一開始讓許多人以為是假帳號，不過柯P本尊竟親自留言「幕僚說今天是愚人節，輕鬆一下。我問：啊是要多鬆？他就叫我描了這張。#大頭貼給我換一天就好」原來是配合愚人節，才把臉書、IG的頭像換成了可愛塗鴉，還寫下「#0401」，但愚人節一過，今天已經馬上換回原本的「百年大頭照」。

柯P在愚人節當天把臉書、IG大頭貼換成自畫像，還註明「我被逼的」。(翻攝自柯文哲臉書)

不過這張愚人節應景頭貼似乎人氣更旺，才換不到幾分鐘，按讚數瞬間破萬。不少網友說「我覺得可以」、「競選文宣用這張，阿北可以省一波」；還有人說「有那麼瘦嗎？」、「如果能加入抓頭，就更完美了」、「該不會這才是阿北的真面目？」、「以前美膚開太強」、「大家都被騙了好久」。

(中時電子報)

柯文哲因應愚人節，把臉書大頭貼換成自畫像，目前已換回。(翻攝自柯文哲臉書)
柯文哲因應愚人節，把IG頭像換成自畫像。(翻攝自柯文哲IG)

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