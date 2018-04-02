兒童節連假將屆　南市串聯鐵道、農場辦「童樂會」

慶祝兒童節，南市休閒農業發展協會串連台糖新營鐵道文化園區、柳營乳牛的家共同舉辦「大手牽小手—童樂會」活動，多處休閒農場也提供優惠方案。（莊曜聰攝）

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今年兒童節連假從4日開始，總共有5天假期，南市休閒農業發展協會為慶祝兒童節，串連台糖新營鐵道文化園區及柳營乳牛的家，推出「大手牽小手—童樂會」活動，搭乘台糖五分車暢遊全台最長的懷舊鐵道，協會的12處休閒農場也有免門票優惠；另外南市觀光旅遊局也整理春遊賞花情報及旅遊資訊供民眾查詢。

童樂會活動招待全台國小以下兒童免費搭乘由新營鐵道文化園區到柳營八老爺車站的糖鐵五分車，這段復駛的五分車糖鐵約有4.5公里的路程，是全台最長，協會在乳牛的家還有農特產展售及消費抽獎活動，4日起到7日止，每天送出兒童扭扭車、腳踏車、小木馬、滑板車及竹蜻蜓童玩等獎項。

活動期間憑「台糖新營鐵道文化園區乘車劵票根」，到南市走馬瀨農場、南元休閒農場、大坑休閒農場、台南鴨莊休閒農場、春園休閒農場、仙湖休閒農場、吉園休閒農場、驛棧香草園、關子嶺開心休閒農場，及七股區溪南休閒農業區、楠西區梅嶺休閒農業區、左鎮區光榮休閒農業區，還享有免門票及相關優惠活動。

此外，南市觀光旅遊局也整理春遊賞花情報與眾多趣味好玩活動資訊，觀旅局指出，現在烏山頭水庫的南洋櫻、八重櫻、河津櫻正盛開，賞櫻不用遠赴日本，山上區公所在南175線景觀道旁則有向日葵、波斯菊花海，還能走訪鄰近的原台南水道，探訪蝙蝠生態，還有九重葛盛開的新化南圳綠堤，民眾可上台南旅遊網、台南粉絲團及2018兒童節旅行台南攻略等查詢。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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