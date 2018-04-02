六輕促協金入庫 台西鄉公所打造樂活城市

2018年04月02日 10:30 中時 張朝欣

台塑六輕今年初撥給台西鄉公所3000餘萬元電力促協金，公所於於2、3月共提出4次墊付案交付鄉民代表會審核，希望鄉代會盡速通過執行，加強沿海偏鄉社會福利等基礎建設，打造充滿海口特色的樂活城市。

台電公司依購售電合約，在1999至2016年付給台塑六輕麥寮汽電公司促協金約19億元，用以回饋地方，六輕分5年提撥，按距離電廠遠近分配給縣府及鄰近鄉鎮，台西鄉公所今年配得3654萬元，今年1月31日撥入鄉庫。

台西鄉公所表示，去年公所提出計畫，列出地方需要加強的基礎建設，送交六輕審核後今年順利撥款入鎮庫，隨後馬不停蹄，在今年2月6日、21日，以及3月15日、26日向鄉代會提墊付案，希望盡快審議通過執行。

鄉長趙瑞和說，台西鄉面臨偏鄉人口外流困境，目前全鄉人口僅剩2萬4000餘人，中低與低收入戶相當多，比例達4.5％，亟待各項基礎建設與創造就業機會，才能打造樂活城市吸引年輕人口回流。

趙瑞和指出，台西鄉以漁業為大宗，居民大多靠海為生或從事養殖漁業，為創造就業機會，公所全力爭取綠能設施，目前已由農委會核准「嚴重地層下陷地區不利耕作得設置綠能設施之農業用地範圍」面積達581公頃，希望藉由發展綠能，提供就業機會吸引年輕人回鄉。

(中時)