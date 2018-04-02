鍾小平主張廢松機 蓋聯外橋梁救內湖交通

2018年04月02日 10:45 中時 張立勳

國民黨台北市長擬參選人鍾小平主張廢除松山機場，他提出建造3條聯外道路方法救內湖交通。（鍾小平研究室提供）

國民黨台北市長擬參選人、北市議員鍾小平2日上午在松山機場指出，近日多位市長參選人提到廢除松機，但都沒有以都市、交通計畫角度思考，他主張廢除松山機場，並建3條聯外橋粱，除可紓解內湖交通外，還能打造一座世界級公園。

台北市長柯文哲曾稱內湖的交通壅塞問題是「都市計畫失敗」，還脫口而出「內湖交通沒救了」，鍾小平說，不是沒有救，而是沒有思考怎麼救。

鍾小平主張，廢松山機場建3條聯外橋梁，包括敬業三路-光復北路、基湖路-三民路、港墘路-塔悠路（原內湖橋），配合未來桃園機場第三航廈增建，即可廢除松山機場，建立聯外橋梁紓解內湖交通。

他還提到，從前板橋經過萬華到台北市只有光復橋及華江橋聯外橋梁，在萬華常常造成嚴重塞車，自從1998年萬板大橋及2001年華翠大橋通車後，徹底改善板橋、萬華的塞車情況。

鍾小平表示，柯文哲任期即將滿4年，對於內湖交通還是提不出解決方案，甚至直言「基隆河上有高速公路擋住，要做從河面過去的橋有困難」，鍾小平強調，新北市三鶯二橋為近10年最困難的橋梁工程，以穿越橋方式穿越國道3號，闢建跨越大漢溪、縱貫鐵路、堤外便道及市道的鋼橋梁，新北市做的到，台北市為何做不到？

此外，鍾小平說，廢除松山機場解決內湖交通後，原來的用地還可打造一座世界級公園，周邊修車廠全面徵收，改造成比大直更好的地方，天際線解嚴後，預計每年將增加500億產值。

(中時)