找餐廳不想踩雷 毒舌名廚安東尼波登教你5個方式

2018年04月02日 10:47 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 吳佳穎、編輯

到世界各地旅行就是要邊吃美食、邊看風景，美食可以代表一個當地文化和歷史的傳承，而TLC旅遊生活頻道最具美食指標的毒舌名廚安東尼波登，向來對美食、烹飪有獨特見解與指導，而他走遍世界各地120多個國家，吃過各種道地食物，對於品嘗，分享了5個方法選擇好餐廳，讓大家如何在世界走訪時，吃到真正的好食物、不踩雷。

選擇在地人愛吃的，不論是小吃、飯館，能品嘗真正道地的美味。（達志影像／shutterstock提供）

1、沒有照片的菜單

到了一個國家，就要找尋最「道地」的餐廳。一家餐廳裡沒有精心設計的菜單、沒有各種語言翻譯的介紹，加上許多老顧客最愛光顧的餐廳，別害怕，推開大門走進去嘗試看看吧。

2、主打不超過3樣

選擇一家餐廳只推出3種以內的當地菜色，通常這樣的餐廳總會去蕪存菁、保留最好的美食，然而不提供號稱擁有多國料理的食物，例如明明不在亞洲卻推出亞洲口味的菜單？如果是這樣，波登提醒你，最好別進去！

旅行就是要邊吃美食、邊看風景。（本報系資料照/倪浩倫攝）

3、餐廳廁所不是指標

雖然波登先生曾經認為「一家好的餐廳，必定會讓它的廁所也保持非常乾淨」，但他現在推翻這項理論，好吃的餐廳，不一定廁所會令人滿意，他們往往不在乎廁所是否乾淨，反而認為餐點好吃就足夠，因此下回你到一家餐廳發現廁所不是很ok，請先記得，它的美食或許來的更重要。

4、觀光客的餐廳，別去了吧！

既然到了當地，就別再品嘗觀光客推薦或經常光顧的餐廳，選擇在地人愛吃的，不論是小吃、飯館，才能品嘗真正道地的美味阿！

5、飲食文化大不同

美國飲食文化，向來以「快速、方便」為重，對於飲食可能不如歐洲人來的重視每一道食物、細細品嘗美味；假如飯店人員和你推薦某些美國人愛吃的餐廳，不妨先參考，另外找找更多歐洲人喜愛的指標，可能會來的更好吃。

(中時電子報)