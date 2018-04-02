羅智強用寓言故事諷選民被蔡政府騙 網讚中肯

2018年04月02日 10:43 中時電子報 謝雅柔

民進黨立委林俊憲昨批評國民黨愚弄大家幾十年，總統府前副秘書長羅智強則反轟，總統蔡英文執政後，現在的台灣「天天都是愚人節」。羅智強稍早在臉書貼出一張寫著「當餘的，傻到相信一隻貓的話？」的照片諷刺選民相信蔡政府，網友也紛紛在文章底下喊讚。

林俊憲昨痛批國民黨愚弄大家幾十年，希望未來黨產會和促轉會能盡力戳破國民黨長年以來的種種謊言，早日把真相和事實帶給人民。羅智強則指出，行政院賴清德説乾淨的煤也是把人民當白痴，更狠酸民進黨夠「爭氣」，執政二年只會牽拖五十年前的往事，現在的台灣「天天都是愚人節」，人民早被蔡英文唬弄到連呼吸都成了奢侈。

羅智強今再度以「貓與魚」的「伊羅寓言」貼文嘲諷。羅說馬本來是池塘的國王，貓批評馬無法增加魚群的糧食，也沒有改善池塘的水質，是個無能的國王。魚群們相信了貓，於是趕走了馬，轉而擁戴貓當國王。但貓並未增加魚群的糧食，或者改善池塘的水質，魚群反而因為失去馬的保護，貓每餐都可以毫無顧忌地吃掉二條魚。終於有魚兒向貓抗議牠的滿口謊言，貓卻好整以暇地回答：「你們當魚的，怎麼會傻到去相信一隻貓的話？」

網友則回文表示「愚民太多了，可能喜歡過苦日子的人比較多」、「最慘的是，這些魚還是執迷不悟」、「好有深度的伊羅寓言，意義深長」、「很多傻魚還是相信貓的，無知是一種沒藥醫治的病」、「希望有一天魚可以變成鱷魚，把貓當早餐」、「對台灣民眾是最貼切的比喻，若還不知反省，只有任人宰殺唱悲歌」、「更可怕的是，貓還安排餓了許久的貓群執政魚池！」

(中時電子報)