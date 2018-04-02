環保署考核特優 中市西屯公所、上安里雙摘金

2018年04月02日 11:48 中時 盧金足

西屯區副區長林秋萬（中）、上安里長賴耀熙（左）與志工隊隊長劉美綢同享榮耀，也為改善台中市整體的環境整潔與綠美化更努力。（圖／台中市府提供）

台中市上安里在106年由西屯區公所推薦參加全國村里組環境清潔維護評比，環保署評選委員以無預警無通知方式總體考核，成績公布上安里榮獲特優，西屯區公所也同時獲選為特優，獲環保署長李應元頒獎，成為台中市區里同時榮獲特優的行政區。

全國環境清潔維護競賽，總共有88個鄉鎮市區及村里參加，因無法像以往預知考核時間，各單位無從特別準備，只能在日常加強巡檢，也相對增加準備考核的困難度。

西屯區何國裕區長表示，證明西屯區上安里對環境清潔維護的重視，環保署針對地方政府環境清潔維護考核計畫從102年度起即為重要考核競賽項目，改善台中市整體的環境整潔與綠美化。

市長林佳龍將此列為施政重點之一，環保局每月聘請專家學者至各個里進行環境清潔維護考評，2年下來幾乎已經將台中市每一個里走透透，各里環境品質更有明顯提升。

西屯區上安里環保志工與里長賴耀熙熱心投入環境清潔，106年認養上安路11巷、18巷、上安公園、文輝公園等16處地點，進行清掃工作。

值得一提的是，上安里里內設置6個狗便袋箱，杜絕遛狗留便現象，公廁自106至107年環保志工認養12座，巡檢公廁，促使管理單位營造更佳如廁環境，推動「全面提升優質公廁精進計畫」，建檔管理公廁張貼衛生紙丟馬桶相關標示張貼率達100％。

賴耀熙也針對里內加油站商場及公園等共有12座公廁，固定由2組環保志工巡檢，志工隊隊長劉美綢得知上安里要參與評比，主動要求志工增加巡檢密度，因採無預警的總體評選，志工隊全面上緊發條，全員出勤，志工團結一心榮獲特優殊榮，為台中市爭光。

(中時)