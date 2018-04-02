NBA》杜蘭特爆發！勇士輕鬆送太陽15連敗

2018年04月02日 10:43 中時電子報 黃及人

勇士逐漸找回那個衛冕軍該有的強大模樣！傷兵陸續歸隊的勇士，2日靠著杜蘭特攻下全場最高29分，且有11籃板、8助攻的接近大三元演出，終場117比107射落太陽，搶下本季第56勝(21敗)，接著4日將到雷霆主場踢館。

杜蘭特、克雷湯普生與庫克第3節展開猛攻，幫助勇士單節轟下36分，反觀太陽只拿18分，雙方差距轉眼來到19分，儘管太陽末節一度縮小差距到個位數，勇士連忙把杜蘭特換上場穩定軍心，隨即打出7比0確保勝果。

明顯擺脫先前肋骨撞傷，以及慘遭驅逐出場陰影的杜蘭特，2日全場投19中12，含三分球投6中3，擺明沒把太陽防守放在眼裡，「浪花弟」克雷湯普生也拿23分，庫克19分、6助攻，卓雷蒙格林13分、12助攻與6籃板。

勇士目前除了靜待明星後衛柯瑞傷癒歸隊(左膝)，前役不慎重摔倒地的替補後衛麥克考，根據檢查結果，並無出現任何嚴重傷害，為了保險起見，勇士還是暫時沒有開出他的復出時間表，等於他的當前狀態處於無限期停賽。

繼續擺爛追求今年選秀較高順位的太陽，2日宣告吞下15連敗，19勝59敗的戰績，也如願排在西區與聯盟墊底位置，畢竟當前他們一口氣輪休戴文布克、奈特、華倫、培頓等主力(理由當然是受傷？)，戰績想要不爛都難。

(中時電子報)