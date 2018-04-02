便民掃墓出遊縣府廣設服務站及活動

2018年04月02日 10:50 中時 許素惠

西螺米和醬油最知名，春假有西螺生活節，適合春遊。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇(右二)品嘗西螺米食。(許素惠攝)

為方便民眾祭祖掃墓及出遊，縣府將設置清明掃墓服務站、執行消防巡邏、提供便利交通接駁，更推出林內鄉紫斑蝶季、西螺米醬節、食采節、藏館展覽等系列活動，縣長李進勇2日上午與各鄉鎮市長邀請民眾閤家趁著假期，走出戶外，遊雲林賞春景。

李進勇表示，清明連假期間將在縣內各鄉鎮市共34處公墓，設置掃墓服務站，提供除草整理環境、塔位查詢、協助焚燒金紙等便民措施，4月5日清明節當天多個公墓亦將舉行誦經超度法會，也會在服務站進行防火安全宣導，並派駐消防車於墓區進行巡邏，避免火警發生。

工務處長彭子程指出，為紓解高鐵雲林站連假人潮及交通，除原來的斗六線接駁外，為便利本縣沿海地區鄉鎮旅外鄉親民眾返鄉，於4月3、4、8日等，提供「高鐵雲林站-虎尾大屯-東勢－四湖－台西」免費接駁路線，每天往返共計16班次，歡迎民眾多加利用。

文化處長林孟儀說明，假期間縣內有多個好去處，林內鄉紫斑蝶季、食采節在林內國小、西螺商圈米醬小鎮生活節在西螺東市場，西螺鎮兩大百年產業米和醬油極具特色，更邀請到西螺名人財經專家謝金河出席活動，讓老謝帶您遊西螺。此外兒童節特別活動除了各教育與文化展館於春假期間正常營運外，二手玩具屋有智高歡樂趣、智高仿做樂；官邸兒童館古童玩展覽；斗南他里霧文化園區彩繪贈糖歡；水林黃金蝙蝠館樂蝠LOVE環教闖關；虎尾登記所我與春天有個約會等。

李進勇說，清明節除了是祭祀祖先、慎終追遠的節日，4月4至8日春假期間也是家族團聚、增加情誼的好時光，希望鄉親在這個節日，感念祖先外也都能好好放鬆，與家人歡度假期。

(中時)