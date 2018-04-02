創先例！美福飯店出新招 Buffet吃到飽能打包

2018年04月02日 10:57 工商 姚舜

在指定期間到美福飯店「彩匯」餐廳吃BUFFET，消費滿5千元即可獲贈「樂扣樂扣」保鮮盒並當場打包。（圖／美福飯店）

蝦米！享受吃到飽的Buffet還能打包！這不是天方夜譚，係金A！為了推動「永續環保」的生活概念，更為了擴大集客力道搶生意，位在台北市大直的美福大飯店攜手知名保鮮盒品牌「樂扣樂扣」，將自4月9日至30日每週一至週四午、晚餐期間，推出「樂扣美味!彩匯美食帶著走」快閃活動，到美福飯店「彩匯」自助餐廳用餐的食客，用完餐後還能任選自助餐檯上自己喜歡的菜餚，以樂扣樂扣的保鮮盒打包帶走，「有呷擱有掠」、「吃不完兜著走」，創Buffet自助餐廳先例。

不過，喜歡Buffet的吃貨別將家裡大鍋大碗帶去飯店「打仗」，美福飯店訂出的遊戲規則是活動期間，客人必需消費滿5000元才能獲贈樂扣樂扣保鮮盒一個，並依此類推。照「彩匯」自助餐廳訂價，中午一人1500元、晚餐2000元計，起碼要3人以上同行才能得到保鮮盒打包。這「招」，雖然有點「搏版面」之嫌，但是460ml的保鮮盒仍可「塞」入3至4片Roast Beef，勉強也能算是「不無小補」啦，而且過去可沒有一家自助餐廳願意讓客人打包。

美福飯店指出，「樂扣美味!彩匯美食帶著走」快閃活動期間，獲贈保鮮盒的客人不僅可以將餐盤上吃不完的食物帶回，還可到餐檯上挑選喜歡的料理。美福飯店提醒，除了生魚片、海鮮類等標示有「不適合打包」的品項，其他皆可通通打包外帶回家，在建議的賞味時間品嚐。

市佔率相當高的「樂扣樂扣(LOCK & LOCK)」保鮮品牌，為一專利設計的四面環扣保鮮盒，秉持著「簡單&快速」的宗旨，獨步全球超過90家以上的直營銷售門市。活動贈送之PP經典保鮮盒，微波覆熱方便，自彩匯自助餐廳帶回的料理，可輕鬆加熱品嚐，盒子還可續作留用，善用盒裝外帶，減少額外包裝材料，永續做環保。

台北美福飯店「彩匯」自助餐檯上提供有多款中、西、日式等異國料理，另提供每位賓客可單點一次的「位上主菜」（即一人一份），有「澳洲慢燉和牛頰襯美國極黑豬佐松露肉汁」、「龍蝦身襯北極真鱈佐奶油海膽醬」及「香煎極上A5日本和牛」可供擇一品嚐。此外，餐檯上提供有各式鮮食生魚片及花壽司等料理的「日式料理區」，選用時令鮮味水產海鮮的「海鮮料理區」，每日以炭火燒烤孜然骰子羊、美國極黑牛腩條、泰式雞腿串等烤物的「現烤料理區」，鄰區更提供有現點現做的午間風味燉飯及晚間現煎美國極黑和牛排襯天使蝦。

想要品嚐美福熟成牛肉麵、台灣擔仔麵、粿仔條等麵食與各式現燙時蔬可至「現煮麵檯及鮮蔬區」。「現切肉檯區」提供有美國PRIME等級的爐烤牛排，一旁還有酸、香、辣的打拋豬、泰式炒粉條等「泰式料理區」。不定期變換菜色的「主廚精選熱菜」提供有板煎法式羊肩排、黑毛松阪豬、鮮烤魚下巴、風味焗扇貝及蟹肉黃金花椰等料理；還有輕食少負擔的「冷盤沙拉及現榨蔬果區」不加任何一滴水的現榨蔬果汁。至於「繽紛甜點區」則有馬卡龍、外酥內軟的經典可麗露、精品般的手工巧克力以及各式蛋糕、甜派等。

(工商)