菲傭遭虐死冰箱藏屍 雇主夫妻遭判絞刑

德瑪費利絲的遺體在月前被送回菲律賓，趕來接機的妹妹看到棺材痛哭失聲。(圖/美聯社)

友善列印
中時電子報
菲律賓總統杜特蒂月前親自出席德瑪費利絲的喪禮。(圖/美聯社)

菲律賓女傭在科威特遭雇主殘忍虐待致死，並且藏屍冰箱長達一年的恐怖命案，不僅引發菲律賓總統杜特蒂震怒，也危及兩國之間的外交關係。雇主夫妻也在菲傭屍體被發現後被捕，科威特法院也在1日判處雇主夫妻絞刑，

29歲的菲律賓女傭德瑪費利絲（Joanna Demafelis）在2014年赴科威特工作，但之後卻無故失蹤，警方在今年2月突擊她雇主的住所，發現該處已經空置多時，最後也在冰箱內發現德瑪費利絲的屍體。

菲傭遭殘忍殺害 杜特蒂下令出機票召萬人返國

驗屍結果顯示德瑪費利絲生前曾遭毆打，有肋骨斷裂、體內出血和挫傷的情況，法醫也研判她已經遇害長達一年。

德瑪費利絲的雇主黎巴嫩籍的阿薩夫（Nader Essam Assaf）及其妻莫娜（Mona Hassoun），也馬上被警方鎖定為殘忍殺害德瑪費利絲的嫌犯，兩人在經國際刑警追捕後，於敘利亞首都大馬士革被捕，敘利亞籍的莫娜被扣押在當地，阿薩夫則被移交到黎巴嫩，兩人目前都仍未被引渡到科威特。

科威特法院也在3月判阿薩夫及莫娜有罪，並於1日在缺席聆訊下判處兩人絞刑，全案仍可上訴。

菲律賓民眾在德瑪費利絲命案後，憤怒地走上街頭為德瑪費利絲及此前多起飛傭命喪科威特的案件討公道。(圖/美聯社)

在此之前已有多名菲律賓籍女性在科威特遭到殺害，德瑪費利絲的殘忍命案一傳出，猶如導火線般引爆菲律賓全體國民的憤怒，也讓菲律賓與科威特的關係降到冰點外，菲律賓總統杜特蒂也下令禁止菲律賓勞工到科威特工作，甚至還提供免費機票將菲律賓勞工接回國。

(中時電子報)

文章來源：Kuwait court sentences couple to death in Filipina maid's murder

貿易戰反擊 中對美128項商品加徵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。