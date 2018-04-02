菲傭遭虐死冰箱藏屍 雇主夫妻遭判絞刑

2018年04月02日 11:05 中時電子報 蔡萱

菲律賓總統杜特蒂月前親自出席德瑪費利絲的喪禮。(圖/美聯社)

菲律賓女傭在科威特遭雇主殘忍虐待致死，並且藏屍冰箱長達一年的恐怖命案，不僅引發菲律賓總統杜特蒂震怒，也危及兩國之間的外交關係。雇主夫妻也在菲傭屍體被發現後被捕，科威特法院也在1日判處雇主夫妻絞刑，

29歲的菲律賓女傭德瑪費利絲（Joanna Demafelis）在2014年赴科威特工作，但之後卻無故失蹤，警方在今年2月突擊她雇主的住所，發現該處已經空置多時，最後也在冰箱內發現德瑪費利絲的屍體。

驗屍結果顯示德瑪費利絲生前曾遭毆打，有肋骨斷裂、體內出血和挫傷的情況，法醫也研判她已經遇害長達一年。

德瑪費利絲的雇主黎巴嫩籍的阿薩夫（Nader Essam Assaf）及其妻莫娜（Mona Hassoun），也馬上被警方鎖定為殘忍殺害德瑪費利絲的嫌犯，兩人在經國際刑警追捕後，於敘利亞首都大馬士革被捕，敘利亞籍的莫娜被扣押在當地，阿薩夫則被移交到黎巴嫩，兩人目前都仍未被引渡到科威特。

科威特法院也在3月判阿薩夫及莫娜有罪，並於1日在缺席聆訊下判處兩人絞刑，全案仍可上訴。

菲律賓民眾在德瑪費利絲命案後，憤怒地走上街頭為德瑪費利絲及此前多起飛傭命喪科威特的案件討公道。(圖/美聯社)

在此之前已有多名菲律賓籍女性在科威特遭到殺害，德瑪費利絲的殘忍命案一傳出，猶如導火線般引爆菲律賓全體國民的憤怒，也讓菲律賓與科威特的關係降到冰點外，菲律賓總統杜特蒂也下令禁止菲律賓勞工到科威特工作，甚至還提供免費機票將菲律賓勞工接回國。

(中時電子報)