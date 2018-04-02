遷松機看中央決心？丁守中 ： 柯P觀點錯誤且不負責

松山機場。（記者王曉鈴攝）

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中時電子報
綜合報導

松山機場遷建議題隨選舉發酵，針對臺北市長柯文哲表示，松機隨時可以搬遷，只看交通部決心的説法，市長參選人丁守中批評，在目前桃園機場滿載情況下，松機起碼2022年至2025年才有可能搬遷，柯P的説法更完全錯誤且不負責任。

丁守中也質疑，現在雖然各候選人都熱議松機搬遷議題，但在下任市長任期內都不可能做到。

但丁守中仍強調市府應及早規劃松機未來用途。他主張應做為經貿中心、會展中心、故宮博物院新館、中繼國宅，配合從大同到內湖區整個東西軸線都更，必能對台北整體發展做出最大貢獻。

丁守中也説，松機用地假如只是做中央公園，因為基隆河沿岸已有大佳、迎風、美堤、觀山、彩虹等河濱公園，佔地達224公頃，類似做法無疑是種浪費。

丁守中今天接受媒體訪問時，做了以上表示。他認為，松機可否搬遷完全要看環境條件需求及相關配套措施是否完備，完全是公共政策選擇問題，不是神主牌。

丁守中也分析，現在松機每年約六百多萬人次旅客量，中正機場一、二航廈原來一年3000多萬的旅客量，現已超載到4000萬人次。因此一定要等到桃機第三航廈或衛星廊廳一併完成，松機才可能搬遷，因此最早要到2022年，甚或2025年。

丁守中也説，鑑於桃機擴建及機場捷運完成，再加上台北解除松山機場周邊限建高度，有助大同、中山、松山、內湖整個台北東西軸綫帶的都市更新發展，確實未來可以推動松機搬遷。

(中時電子報)

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