侯友宜領軍新生代議員參選人成立「藍色新力量」

國民黨新北市長擬參選人侯友宜（右二）2日呼籲大眾給國民黨新人一個機會。（黃世麒攝）

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國民黨新北市長擬參選人侯友宜（右四）、桃園市長參選人陳學聖（左四）一同為「藍色新力量」市議員擬參選人站台造勢。（黃世麒攝）

國民黨年輕一代議員參選人今(2日)成立「藍色新力量」，成員來自全台各地選區，特別邀請到前新北市副市長侯友宜來領軍，日前才通過黨內初選參選桃園市長的陳學聖也到場支持。侯友宜表示，他參選堅持始終如一做對的事，台灣的沈默多數是不說話的，結果少數聲音被放大，沈默的多數需要年輕一代替他們仗義直言。

參加「藍色新力量」的青年議員參選人來自全台各地，包括台北的林冠勳、游淑慧；新北的馬見、胡文琦、唐慧琳、葉元之、江怡臻；台中李允中；南投游顥；嘉義藍力凱；高雄孫健萍；台東姜駿傑。其中包含朱系、郝系以及洪系人馬。

侯友宜表示，自己也是第一次參選的新人，所以鼓勵比他更年輕的朋友勇敢站出來，跟他們結合再一起，是為了要改變台灣的想法或觀念。台灣很小台灣需要團結，台灣不需要對立衝突，台灣這麼多年看不到機會跟明天，就是內耗衝突撕裂，「我們出來是做事的，好好務實的做事，好好的為台灣人民服務。」

胡文琦表示，國民黨在青年接班這件事上確實落後民進黨與對岸的共產黨，自己的黨要自己救，所以成立「藍色新力量」，特別聯合侯友宜打造全新戰鬥力的國民黨。胡也諷刺前台北縣長周錫瑋可能很會表演，但侯才是務實中道理性的，一步一腳印讓基層感到用心。

李允中則在會中突然向黨中央開砲，痛批黨中央做事情拖拖拉拉，初選該民主不民主，不該民主裝民主，把優勢拖延掉。他也說，基層需要「鴨母」，他們這樣的是「蚯蚓」，沒有很棒的鴨母，蚯蚓不敢向前衝，侯友宜就是目前最有希望當選的。

(中時)

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